Donó plata para Independiente y su ex lo escrachó por no pagar la cuota alimentaria

Una publicación se volvió viral luego de que un hombre compartió orgulloso la transferencia de dinero que realizó para la colecta que lleva adelante Santiago Maratea para solventar las deudas del Club Atlético Independiente. Pero, la alegría se terminó cuando su ex pareja lo escrachó públicamente por no tener plata para pagar la cuota alimentaria de su hija.

La particular situación no tardó en volverse viral en las redes sociales, principalmente en Twitter donde un usuario capturó el momento y lo compartió.

El hombre no se imaginó que el posteo, del que se mostraba orgulloso, se volvería viral y de la peor manera. La misma cuenta de Twitter publicó una captura de la mujer, que salió al cruce cuando vio la historia publicada. "Ah mirá Luciano, tenés plata para eso, no? Pero para la mantención de la nena no tenés nunca. Ayer te pedí para las zapas de Luchi y me sacaste de vuelo”, le escribió enojada.

Luciano, redobló la apuesta y le contestó: “Ya empezás. Es mi plata y la gasto en lo que quiero”, a lo que la mujer le respondió con ironía: “Seguí así que vas bien”.

posteos colecta Independiente cuota alimentaria

La mujer no se conformó con eso y tomó capturas de pantalla de la conversación y de la historia de su expareja en redes y decidió escracharlo. “El Luchón de Luciano tiene para Maratea y las deudas de Independiente pero no para la mantención de hija o las zapatillas. Bien”, expresó.

Rápidamente la publicación se hizo viral y recibió miles de comentarios de todo tipo. “Ni Moyano era tan garca”, "Bueno, 5 Lucas tampoco es la guita”, “Lo hermoso de esto es que si entra en la lista de morosos de alimentos, hasta que no se ponga al día podría no entrar más a la cancha”, “¿Cuántas Libertadores tiene la hija?”, “Ahora que Maratea junte para las zapas de Luchi”, “Lo gasto en lo que quiero . El hijo no es en lo que quiere”, fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios de Twitter.