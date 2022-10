Dos cracks emprendedores que son un éxito con el metaverso

"Creo que el romper los miedos es el 80 por ciento del alma emprendedora. Uno va identificándose con eso, tomando experiencias propias y ajenas, aportando siempre al sistema emprendedor. Yo cuando me preguntan siempre le digo a los emprendedores: andá por el camino que te haga brillas los ojos. Si no, renunciá y hacé otra cosa", manifestó Carlos.

Juntos hacen posible una diversidad de escenarios virtuales que potencian "el aquí y ahora" de la presencialidad, acortando distancias, donde los que están lejos de un evento pueden igual participar, interactuar con otros y hacer networking. Hasta pueden elegir un avatar personal mientras se desarrolle el encuentro. Esto es metaverso, y la analogía más sencilla es un videojuego en 3D.

Su desarrollo ha sido tan impresionante en pandemia y post pandemia, que se pudo expandir e internacionalizar. "Por el momento, el objetivo es ser referentes en Latinoamericana, pero también apuntamos a otros mercados de Europa". comentó Carlos.

Metaverso Eperiencia Endeavor.jpg

Mediante la utilización de plantillas, ofrecen a los clientes una multiplicidad de escenarios virtuales donde los participantes asisten a conferencias, interactúan con expositores o hacen networking. También crean espacios que permiten a los invitados desconectarse de su entorno físico real para sumergirse en distintos entornos virtuales. Allí los usuarios interactúan mediante avatares en un ciberespacio divertido y lúdico.

"Es una nueva tecnología, la tercera revolución tecnológica, basada en la globalización, con mucho auge en la cuarentena. Una herramienta para comunicar que nos permite acomodarnos en espacios virtuales e interactuar con otras personas casi como si estuviésemos en la presencialidad, pero desde distintos lugares", resumió Carlos.

Y Consuelo agregó: "Momentos e interacciones que cuestan llevar a cabo con muchas personas en un mismo lugar, se pueden hacer en el metaverso de manera más lúdica, dinámica y atractiva. Es toda una revolución que va evolucionando día a día". Tanto es así que todavía no se sabe cómo será del todo. "Hay mucho para desarrollar por ahí, porque sabemos que hay una necesidad", indicaron.

No obstante, aclararon que no reemplaza la presencialidad. El metaverso, señalaron, sirve para potenciar actividades, productos, trabajos en equipo, lo que necesite el o la clienta. Para el caso, lo hicieron con la Experiencia Endeavor, el evento para emprendedores más grande del país que volvió a Neuquén este jueves en el Casino Magic, con nuevas historias y aprendizajes de emprendedores de impacto, bajo la premisa Reinventando el Futuro.

Experiencia Endeavor Neuquén - Rummin.mp4

"En Endeavor quisimos hacer un videojuego, poniendo mucho énfasis en el networking (un espacio y tiempo determinado para conocer personas que puedan sumar conocimiento y experiencia al trabajo)", comentaron.

Carlos y Consuelo, los creadores de la compañía Roomin (https://www.roomin.app), fueron disertantes del panel regional de Endeavor en Neuquén, junto con otros emprendedores que brindaron su experiencia a un público vibrante y con deseos de emprender, que llenó la sala de conferencias del Casino Magic.

"El super poder de los emprendedores es traccionar una idea y llevarla a cabo. Ideas hay por todos lados y a cada minuto hay una nueva, pero los emprendedores tienen la responsabilidad de poder realizarlas. Te das cuenta cuando lo transpiras. Y podemos tener muchos más desaciertos que aciertos, pero con cada acierto te nutrís tanto que te das cuenta que ese es el camino y por ahí vamos", expresó el creador de Rummin.

Advirtió que "siempre hay dificultades en este país", pero a la vez destacó que, en el contexto más adverso, se adquieren "herramientas tremendas". "Si vos podés emprender en Argentina, podés emprender en cualquier lugar. Acá tenemos mucho potencial de resiliencia, un gran músculo para llevar a cabo cualquier proyecto o, al menos, poder girar hacia lo que nos gusta, Yo creo que se recontra puede, lo único que hay que hacer es capitalizarlo y llevarlo a cabo", sostuvo.

Experiencia Endeavor Neuquén (10).JPG Maria Isabel Sanchez

Su socia compartió sus expresiones y consideró, además, que el emprendedurismo "aporta una red de contención muy grande donde encontrás gente con la cual te contactás y que te suma para avanzar y validar lo que estás haciendo. También es grandeza entender que por ahí no funciona".

"Siempre hay una excusa paran no avanzar, y está en uno decir lo mismo quiero hacerlo y me gusta tanto que quiero trascender esta barrera y ver cómo me las arreglo´. No hay motivos para no hacerlo si uno lo desea", enfatizó Consuelo.

Rummin, la empresa tecnológica que apuesta a la revolución

Sus creadores comentaron que el metaverso service que proponen a sus clientes acorta distancia y aporta valor al conocimiento. Es un nuevo modelo de negocio para las economías digitales, que aplica tecnología 3D e inmersiva, al estilo de un videojuego que proporciona a la vez otros accesorios. "Somos colaboradores que potencian las ideas de las empresas", resumió Carlos.

Creadores de entornos virtuales donde las personas interactúan social y económicamente como avatares, sin barreras físicas.

"Yo siempre les dijo a los emprendedores: andá por el camino que te haga brillas los ojos. Si no, renuncia y hacé otra cosa". Carlos San Martín, el creador de Roomin.

Metaverso Experiencia Endeavor 02.jpg

Endeavor, la fiesta emprendedora de mayor impacto

Endeavor, la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, vuelve a Neuquén para celebrar la fiesta emprendedora, en el anteúltimo encuentro del año en el país. Es que, como es tradición, con el objetivo de recorrer cada región del país y visibilizar a los líderes detrás de las industrias más pujantes del momento, la Experiencia Endeavor Patagonia 2022 tuvo lugar en el Casino Magic de la ciudad de Neuquén para inspirar y conectar a emprendedores con ganas de aprender de la experiencia de otros, compartir desafíos y llevarse consejos para aplicar a sus negocios.

En esta oportunidad, en la ciudad de Neuquén el tema central del evento fue explorar las nuevas oportunidades de negocio que surgen de la innovación tecnológica que gestó el metaverso, especialmente en relación con los procesos de consumo, fintech y la experiencia del usuario en primer plano, como algunas de las tendencias que se fortalecen e intensifican actualmente, y que siguen definiendo la transformación cultural a partir de la cual hoy se piensan oportunidades de negocio en escenarios antes impensados.

Experiencia Endeavor Neuquén (15).JPG Maria Isabel Sanchez

Endeavor es la comunidad mundial líder de emprendedores de alto impacto que promueve la cultura emprendedora en cada país donde está presente. Fundada en 1997, la organización global trabaja con la misión de liberar el poder transformador de sus emprendedores, apoyando e invirtiendo en los mejores fundadores del mundo. En la actualidad, la red se extiende por casi 40 países y apoya a más de 2.000 emprendedores cuyas empresas generan unos ingresos de más de 28.000 millones de dólares, han creado más de 3,9 millones de puestos de trabajo y más de 4.000 millones de dólares en capital en 2020. El modelo único de Endeavor proporciona una plataforma para que los fundadores sueñen en grande, escalen sus compañías y transmitan su experiencia a la siguiente generación de líderes.