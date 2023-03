Dos jóvenes convocan a una bicicleteada inclusiva y solidaria

Lisandro Delgado tiene 13 años y padece una parálisis cerebral que no lo frena para subirse a su triciclo. Gala Villanueva tiene 18 años, padece Síndrome de Williams, que es una falla genética no hereditaria que se encuentra en 1 cada 20.000 nacimientos, trae problemas cardíacos, pulmonares y retraso mental de leve a profundo, condiciones que no la detuvieron para hacer su carrera deportiva. Ambos jóvenes compartieron durante estos años clases de equinoterapia, canotaje inclusivo y muchas cosas más.