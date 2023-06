Dos podios para Martina Escudero en el Grand Prix Sudamericano

"Nervios, sí. Pero nervios de los buenos, de los que te dan ganas porque lo que estás haciendo te importa. Antes me daban nervios de los que me paralizaban y no podía correr la carrera como me gustaría pero ahora ya los controlo y me gusta mucho correr", dijo Martina en el instagram de la Confederación Argentina de Atletismo.

Otra gran actuación que ratifica a la cipoleña entre las mejores del país a nivel internacional. Los entrenamientos dan sus frutos y la deportista local sigue competitiva en los diferentes torneos. Además, suma experiencia para continuar creciendo desde lo personal y poniendo a la región nuevamente en lo más alto.