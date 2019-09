Dos sorprendentes casos de fanáticos en el Alto Valle

Uno, muy emotivo es el de Carlitos Palazzi, de 78 años, que le puso El Boquense al mercadito que atendió junto a su mujer durante 30 años en la vecina Cipolletti.

Era una gran promesa del fútbol regional cuando a los 19 en un partido cayó mal y ya no volvió a caminar. Aún así puso su propio almacén que hace un año y medio bajó las persianas pero mantiene la fachada intacta con los colores azul y oro y todo el decorado interior dedicado al club de sus amores. “Yo soy fana, fana. Para mí viene mi mujer y después Boca. En 1988 abrimos el mercado y ya se llamaba El Boquense. Yo lo siento así y quería demostrarlo. Casi todos los que venían eran hinchas de Boca, algunos de River entraban pero calladitos…”, bromea con su humor inalterable. “¿Si a los chicos de Boca les regalaba caramelos? Sí, por supuesto”, asegura poniendo cara tierna y sorprende al acotar: “¡Y a los de River también!”. Y junto a Rosita jura que “aumentaba la clientela cuando Boca ganaba ó salía campeón. Los domingos hacíamos horario corrido y apenas terminaba el partido los hinchas del barrio venían a ‘lo de Carlitos”. El hombre se tiene fe para ganarle a River y la “séptima”.

Por su parte, Claudio Golovchenco es un vecino de Centenario fana del Millo de 51 años que tiene el Fiat Uno más famoso de la zona, ploteado con el escudo y los colores de su amado club.

“El ploteo del auto fue un regalo de mi mujer, Adriana, que por suerte comparte la pasión, igual que mi hija Tatiana, de 22 años. En la calle cuando lo tenía yo me tocaban bocinan, me saludaban. Y ni hablar tras ganar la Copa el año pasado, parecía que iba Gallardo ahí adentro, me tocaban bocina, me gritaban ‘dale campeón”, comenta este empleado de comercio que trabaja en la capital provincial.

Asegura que el auto no le trajo complicaciones y se ríe cuando confiesa que su hermano es bostero. Y más aún al recordar otra anécdota simpática. “Mi hija venía en viaje y la paró la policía. Tenía toda la documentación en regla, pero le avisaron los dos efectivos: ‘igual le tenemos que decir algo…’. Ella asustada pensó, ¿qué habrá pasado? Pero enseguida respiró aliviada al escuchar ‘por favor queremos sacarnos la foto con el auto”. Y se despide con una promesa el fana del Millo. “Tengo un Peugeot 207 Negro y prometo que si sale campeón de la Libertadores nuevamente un Peugeot 207 también lo ploteó”. Y vuelve a emocionarse. A Claudio se le pone la piel de Gallina. Es el dueño de “la máquina de River” en Neuquén.