Dos unicornios, la escultura de nieve que movilizó a todo Zapala

“Soy un vecino de Zapala. Se me ocurrió hacer una escultura para todos mis nietos. Vivo en la esquina de las calles Villegas y Mayor Torres en el barrio 70 viviendas. Todos me han felicitado y han venido a conocer a mis unicornios. Nunca me imaginé que iban a quedar tan lindo y que gustara tanto”, contó don segundo en diálogo con LMNeuquén.