Dr. Aldo Maulú, médico que formó parte del Plan de Salud neuquino en los '70

Su arribo a la provincia neuquina

En 1964, enterado de la gran necesidad de profesionales del ámbito de la salud en la provincia de Neuquén, se entrevistó con el entonces gobernador don Felipe Sapag y fue designado director del hospital de Picún Leufú, donde se radicó con su esposa, que fue la primera mujer odontóloga que ejerció en el interior de la provincia. Allí se dedicaron, como en toda su trayectoria profesional, a la atención de la gente más humilde y necesitada, y se integraron totalmente en todas las comunidades en las que se desempeñaron, en el ámbito de la salud pública. “Luego de dos años en esa localidad, nos trasladamos a Chos Malal, lugar en el que mi padre ocupó el cargo de director del Centro Materno Infantil, además de dictar horas de Anatomía en el CPEM N° 4”.

Se le presentó la oportunidad de concursar por el cargo de Director del Hospital de Cutral-Co, razón por la que se trasladó a Viedma a realizar un curso de administración hospitalaria. “Lo ganó y en 1970 nos radicamos en la comarca petrolera, lugar en el que comenzó a militar activamente en el MPN, e hizo amigos entrañables como José Sapag, el doctor Alcides Valentini, el doctor Alberto Del Vas y Horacio Grittini, entre tantos otros que sería imposible nombrar. Absolutamente comprometido con su profesión, lo recuerdo despierto la mayor parte de la noche visitando enfermos de humilde condición, a los que regalaba remedios y obviamente no les cobraba la consulta”.

Integró el plantel de médicos que prestigió un sistema de salud reconocido por sus excelentes resultados en América Latina. De gran humildad y sensatez, rechazó cargos de conducción en Salud Pública por considerar que había profesionales con mayores méritos.

aldo2.jpg Con el doctor Del Vas y la escribana de gobierno.

Su carrera política

En 1973 obtuvo una banca de diputado y se lo designó vicepresidente 1° de la Legislatura, hasta 1976, cuando se produjo el golpe militar.

Se lo recuerda en sus múltiples intervenciones como un hombre temperamental, de gran sentido del humor y fuertes ideales nacionalistas, acérrimo defensor del federalismo, la salud pública y los intereses de los neuquinos. Gran admirador del pragmatismo de su líder don Felipe Sapag, al que consideró más que su gobernador un amigo, compartimos como familias momentos tan felices como dolorosos.

En 1978, un accidente automovilístico segó su vida y la de su único hijo varón, dejando su ausencia un profundo dolor familiar y comunitario, lo lloraron miles de personas humildes en el cementerio local y la gente de todos aquellos lugares en los que vivimos aún recuerda su hombría de bien, honorabilidad, compromiso con la gente, como también innumerables anécdotas graciosas que lo caracterizaban.

aldo 4.jpg Con el gobernador Felipe Sapag.

El Hospital de Cutral Co

En 1984, durante el cuarto mandato de gobierno de don Felipe, se le impuso su nombre al hospital de Cutral Co para honrar su memoria.

Cuando se erigió el nuevo hospital de Cutral Co en 2006, “los legisladores provinciales decidieron por unanimidad denominarlo con el nombre de mi padre, pero el entonces gobernador Sobisch nunca firmó el decreto para aplicar la ley, no se saben las razones, pero me pareció un acto injusto y arbitrario en virtud de su larga y fructífera trayectoria en Cutral Co”.

aldo 3.jpg

En palabras de su hija, esta es la historia del doctor Maulú que, como la de tantos otros hombres, llegaron a la novel provincia con cúmulos de conocimientos que pusieron a su servicio. No los olvidemos.

Sería justo que el nombre del doctor Aldo Maulú se coloque, de una vez por todas, en el frontispicio del hospital de Cutral Có como una manera de homenajear su inmensa tarea en pos de la provincia que lo acogió y a la que le brindó toda su tarea y su vida.