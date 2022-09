Dramática situación tras la explosión en Plaza Huincul: hay personas desaparecidas

Tras más de cinco horas de trabajo, los Bomberos todavía no logran contener el incendio desatado en la refinería New American Oil (NAO) de Plaza Huincul. Hay personas desaparecidas y pidieron refuerzos de agua.

El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martin Giusti, aseguró a LMNeuquén que todavía no pudieron precisar cuántas personas desaparecidas hay. Se trataría de operarios que estaban adentro de la planta al momento de la explosión. "No tenemos datos certeros de quiénes son, no sabemos la cantidad, la empresa no nos da la cantidad de operarios que había al momento del hecho", afirmó el funcionario, mientras que las versiones de los Bomberos locales afirmaban que serían tres las personas desaparecidas.