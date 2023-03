Dramático: "Nos fuimos de Rosario escapando del narcotráfico"

"Nosotros nos fuimos de Rosario escapando de los tiros, del narcotráfico. Por la inseguridad que hay. Donde vayas, es peligroso de punta a punta. Y yo no quiero esa vida para mis hijos, que vayan a la escuela y por una zapatilla me los caguen matando. Que pasen a los tiros o me los maten por culpa de otro. No se lo merecen, son niños. Quiero que puedan ir a una plaza y no tener miedo. Por eso nos vinimos, buscando un futuro para ellos. Salí de Rosario para demostrarles que hay otro mundo mejor, y creo que se los demostré", expresó Luciana, de 30 años, en diálogo con LMNeuquén.