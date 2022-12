Dramático relato de un colaborador de LMN: "Si no me corría, el camión me aplastaba"

Hacemos un paréntesis en medio de la rutina laboral. Un compañero de trabajo fue testigo y víctima de un reciente accidente de tránsito. Pudo no contarla, pero acá estamos y la pregunta no puede esperar: "Diego, ¿estás bien?". Por algunos segundos domina el silencio. Pero del otro lado del teléfono, la respuesta llega enseguida con un suspiro que libera tensiones: "Ahora bien, más tranquilo".

Hacía apenas unas horas el periodista Diego Cioccio había visto cómo un camión (cisterna) se le venía encima en una pendiente. "Por poco no me aplasta, lisa y llanamente", dijo. Pero en esas fracciones de segundo, un reflejo acertado puede salvarte la vida. "Para evitar que me aplaste me corro. Y es ahí donde me pega con algo. Estalló la ventanilla del acompañante, donde iba mi esposa; y me arrancó parte de la chapa. Por suerte a mi mujer no le pasó nada; y lo primero que hice fue ver a mi hija -de seis años- que dormía atrás en su sillita", relató Diego. Los tres iban con el cinturón de seguridad colocado.

De allí regresaba con su esposa y su pequeña de seis años cuando tuvo la "desgracia con suerte" de ser chocado por un camión que metros más abajo terminó volcando, sin lamentar consecuencias fatales.

camion vuelco ruta siete lagos - auto diego Gentileza

"El camión se apaga o se queda sin frenos. No sé, algún desperfecto tuvo porque empezó a retroceder a toda velocidad. Se me venía encima porque estábamos en una pendiente. Y si yo no me corro, nos aplastaba lisa y llanamente", describió.

Pegó un volantazo hacia su mano izquierda. No está seguro con qué le pegó al auto que conducía. Pero el camión cisterna siguió cayendo por la pendiente y volcó más abajo. "El chofer perdió el control y se fue contra la montaña", indicó el periodista testigo.

Ambos conductores iban en la misma dirección, hacia Villa La Angostura, y los separaba una distancia de aproximadamente dos vehículos.

volco camion cisterna ruta 40 1.jpg

"Inmediatamente fui a ver cómo estaba el chofer y hablé con él. No sabía qué había pasado con el camión. Sólo alcanzó a decir 'se me fue, se me fue'. Pero no sabemos bien por qué", contó Diego.

Tras el impacto, el camión comenzó a perder gasoil y temieron un incendio. Sin embargo, casualidad o no, venía el conductor de otro camión del ACA con una médica en su interior, quienes tan pronto vieron el accidente se detuvieron y fueron en su auxilio. "Parece de película, pero así fue", recordó.

Afortunadamente nadie sufrió lesiones, más allá del tremendo susto que pasaron y el shock que atravesaron. Iba a realizar la exposición policial en la Comisaría 28 de Villa la Angostura para contar lo sucedido.