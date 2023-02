Dramático robo en la madrugada cipoleña: "Nos querían matar"

"Siempre nos manejamos en bici, porque nos gusta, porque vivimos alejados, no hay frecuencia de colectivos... Resulta que entrando por la avenida Illia, salen 4 chicos encapuchados armados y nos robaron todo: las mochilas con el efectivo, el celular, las dos bicicletas, las llave del local... Con una agresividad inexplicable, yo lloraba para que no me pegaran, porque soy mamá, tengo hijos, una de 14 años como ellos. Porque uno se descubrió la cara y no tenía más que eso", sorprende con el dato Gisela, en su desgarrador relato a LM Cipolletti.