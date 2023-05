Dramático: vive en la terminal de ómnibus, con una sonda y su perro Aio

"Lo ves y no podés creerlo. Es un ser humano, se está muriendo y nadie hace nada. Yo lo admiro, en su lugar me dejo morir en la cama de un hospital", expresó la vecina, en diálogo con LMNeuquén.

Germán sufre una discapacidad motriz que le provoca incontinencia, por lo que usa pañales y lleva una sonda. Viene de recorrer el país, y en Neuquén ya hace un tiempo que está con su perro de apoyo. No puede seguir viaje hacia Ushuaia porque la bicicleta que usa como medio de movilidad le provocó escaras y necesita sanar.

Como el Estado le paga una pensión, quiere conseguir un alquiler. Pero nadie se lo ofrece. "Yo lo vi muy mal, tirado en el piso. Se ve que los cambios de clima le afectan la columna. Hace días atrás lo mandaron al Heller para que lo vea un urólogo. Pero yo digo, en la situación en que está, ¿por qué no mandan una ambulancia por él?", manifestó Graciela.

ON - ETON Terminal omnibus (15).jpg

La vecina ha llamado a todas partes, incluso al 0800 -333-0944, la línea que habilitó el gobierno provincial para que la ciudadanía pueda comunicarse con las guardias de atención del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, en situaciones de gran vulnerabilidad.

Sin embargo, advirtió que ese número representa "un gasto en publicidad, nada más, porque no hacen nada". También llamó a otras dependencias de la Municipalidad y la Provincia, y todos dicen lo mismo. "Se tiene que encargar el otro", acotó. Es decir, se tiran la pelota. Nadie interviene, toma cartas en el asunto.

La mujer no puede entender que no lo puedan ayudar y, mientras pasan los días, Germán se va apagando de a poco como una velita. "Él tiene una pensión por su discapacidad con lo que podría pagar un alquiler, pero no le alquila nadie", apuntó.

Destacó que es muy amable y que está muy solo. Así, en la pobreza más extrema, Germán tiene el gesto de ayudar a otros. Por eso, dice Gabriela, cuando le lleva comida "primero le ofrece a otras personas y después come él".

Puso a disposición un número de teléfono -2995359461- con el fin de conseguir un carro en desuso donde pueda poner su bicicleta y llevar al perro que está con él. Ya son muy largas las distancias que recorren juntos.