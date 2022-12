Dulce e insoportable vigilia

Sergio Massa. Alberto Fernández.

Mientras tanto, la cartera económica al mando de Sergio Massa va tachando las metas cumplidas del pacto con el FMI que reconvirtió el crédito que pidió Macri en el acuerdo de gobernabilidad de Alberto Fernández. El ajuste es inocultable a la vez que sus alcances son crecientes. Es necesario para que no estalle todo, trasciende de los corrillos del poder.

Para colmo el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) está amenazado por el impacto de la política cambiaria en la capacidad importadora de la economía nacional. La ralentización de la actividad sería de ayuda para la contención de la inflación, aunque a la vez tendría efectos sobre el empleo y sobre todo sobre el salario, que no deja de ceder frente a los costos para no vivir en la pobreza.

ON - Mundial Argentina festejos (7).jpg Omar Novoa

Perdí el rumbo. Me quiero ir, diría un ex ministro de Economía de la Nación (Hernán Lorenzino). No puedo pensar en nada más: el domingo vamos a salir campeones del mundo, otra vez. ¿Y si no fuese así quién nos quita estos días en la Isla de la Fantasía?