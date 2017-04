Dura adolescencia

“Ponía la mano en el picaporte del aula y temblaba, no quería entrar”, recordó entre lágrimas, y dio detalles de su situación con un crudo ejemplo: “Entraba al aula y me gritaban ‘acá no hay lugar, buscate una silla, otra mesa’. Y yo iba sola a sentarme a otro lado”.

“Jamás pensé en exagerar con un tema para tener de qué hablar, pero la pase muy mal. Supongo que me habrá traído consecuencias en el hoy. Tengo problemas para adaptarme fácil, para sociabilizarme. Me cuesta arrancar”, explicó la artista sobre la consecuencia que le trajo todo ese maltrato.

Sorprendido por su relato, el anfitrión le consultó si realmente lo que le había ocurrido era tan grave, a lo que ella sin titubear respondió: “Sí. En su momento la pasé bastante mal. Tenía 12 años y fue la etapa en la que pasaba a la secundaria y no eras viva si no decías malas palabras o si no ibas a la esquina del colegio a fumar. Y yo no lo hacía”.

La cantante tropical señaló que jamás tuvo el apoyo de las autoridades del colegio, pero que sus reclamos fueron escuchados después de un largo tiempo y hasta sus crueles compañeros le pidieron disculpas. “Cuando salió Facebook, algunas de mis compañeras que me hacían bullying me buscaron y me pidieron disculpas porque yo les reclamé lo que me hacían”.

Por último, contó que encontró una salida a su realidad escribiendo: “Todo eso duro que sentí me llevó a escribir”.

Su terapia: Karina contó que para escapar de esa dura realidad, comenzó a escribir.