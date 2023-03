Durante seis horas, el tránsito fue un caos en la multitrocha y la Autovía

“Fracasó porque no estuvo el ministro (Germán Chapino) para poder resolver el problema, enviaron a los abogados y este no es un problema legal, sino político. No hubo propuesta ni convocatoria. Nos la pasamos hablando con personas que no pueden definir”, señaló el referente del FOL, Diego Mauro, a LMNeuquén.

Desde el Gobierno provincial, el ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, sostuvo en LU5 que "cortar una ruta es un delito, nosotros no vamos a seguir el diálogo hasta que no levanten el corte. Si levantan, estamos dispuestos a juntarnos".

Agregó que llamaron por teléfono a los referentes de las organizaciones para que desistan de las medidas "y no nos han atendido en toda la mañana", aunque esto fue desmentido por Mauro. "No hubo ni un llamado", afirmó el referente social.

Organizaciones sociales piquetes a petroleras y corte de ruta 06.jpg Claudio Espinoza

Este martes los cortes se llevaron adelante sobre la Avenida Mosconi, ex Ruta 22, frente a las empresas petroleras Schlumberguer (a la altura de la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén); Pluspetrol y Techint (a la altura de la calle Andalgalá, a metros de la ETON); Pampa Energía (a la altura del Aeropuerto); y Pluspetrol en Autovía Norte (zona de Bajada de Maida).

Más temprano, el referente había explicado que se ven obligados a esta situación porque no se resuelven los problemas estructurales. “Plata hay, el problema es dónde está. Dicen que en Neuquén es la provincia que más creció en trabajo, pero es un trabajo precarizado. Hay un 40% de pobreza en la provincia más rica y una inflación del 14% en casi dos meses. ¿Cómo lo explican a eso?”, se preguntó el referente del FOL.