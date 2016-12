Dybala le apunta a Luli

En las últimas horas la información cayó como una bomba en las redes sociales y rápidamente corrió como pólvora. Al parecer, el futbolista Paulo Dybala –ayer erró un penal contra el Milan y perdió la Supercopa con la Juventus– está “sacado” y quiere conquistar como sea a Luciana Salazar.

El delantero de la Selección nacional y ex Instituto de Córdoba le estaría mandando varios mensajitos a la rubia para tratar de contactarla e invitarla a una salida. La información llega en un momento de fuertes rumores de separación entre Luli y Martín Redrado.

El periodista Adrián Pallares contó a modo de primicia en Desayuno americano que están nuevamente separados. Ella le habría dicho: “Yo quiero lo que vos me prometiste”, refiriéndose al tema económico.

Salazar ya congeló óvulos y perfila su vida a futuro como mamá. Según Pallares, ella tiene un papel firmado por Redrado y a él le quedó una deuda económica con Salazar que deberá cumplir.

Otra crisis: Se rumorea que la rubia está separada de Redrado y que le reclamó dinero.

Está indignada: “Hay una persona muy mala con ganas de manipularme y torturarme”, tuiteó Luli.

Desmiente

Ante este panorama, Luli se volcó a su cuenta de Twitter para desmentir los rumores sobre los mensajes de Dybala.

“Pobre chico. Es todo mentira, dejen de inventar, yo me preocuparía por el hdp que está detrás de esto y sé quién es y busca lastimar”, expresó la rubia en su primer tuit. Luego agregó indignada: “No entiendo de dónde sale un rumor así sin fundamentos que lastiman. Sólo sé que hay una persona muy mala con ganas de manipularme y torturarme”.

Por último, sin mencionar su nombre, reveló que el rumor está orquestado por una persona que no la quiere. “Pura mentira! Me suena que detrás de esto está una persona que me está haciendo mucho daño últimamente y me tortura”. ¡Tirá el nombre, Luli!.