Echada por antisemita

“Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima. Yo soy una atea de mierda para muchos y no por eso ando agrediendo a mi pareja. La religión ya no es excusa para victimizarse. ‘Me dijo judío… ¡Qué horror!’ jajaja”, había expresado la modelo por el supuesto insulto que habría recibido Alfredo Leuco en la ceremonia.

La mató: “Dejá de avergonzarnos a los que compartimos la pantalla con vos”, le dijo Lanata.

Brutal

Ante ese escrito, Fabián Doman le pidió a la panelista que no siguiera en el programa. El conductor le comunicó a su ahora ex compañera que “no podía descartar su alejamiento del programa”. “La decisión no depende de mí, sino de Kuarzo, la productora. Pero creo, y perdón por la sinceridad brutal, que en las actuales condiciones no debés continuar en Nosotros. No quería que lo supieras por terceros”, le escribió el conductor luego del programa, en el que trataron el tema y todos la criticaron.

Si bien la morocha dijo que su mensaje fue una “malinterpretación”, ni Doman ni ninguno de los panelistas que la acompañan defendieron a la ex modelo.

Embed

Durísimo

Jorge Lanata no dejó pasar el tema y destrozó a Vargues en su programa radial, Lanata si filtro. “Haceme un favor, andate de El Trece y volvé al colegio, Vargues; volvé al colegio, hacé la primaria, hacé la secundaria y dejá de avergonzarnos a los que compartimos la pantalla con vos, porque realmente es una vergüenza que estés ahí”.

Diego Leuco hizo su descargo tras el escándalo en la gala

Diego Leuco llamó la atención de todas las cámaras mientras su padre, Alfredo, daba su discurso y fue interrumpido por una serie de insultos. Ayer por la tarde, el panelista de El diario de Mariana tuvo lugar para rendir cuentas y explicó que su mal accionar fue consecuencia de una serie de insultos que, según él, “aguantó” hasta que la palabra “judío” actuó de detonante.

“En esto respondí no como periodista sino como hijo. Me dolió mucho ver que había personas que estaban insultando de manera muy cruel y muy vil a mi papá, él no había insultado a nadie”, remarcó.

Diego no se refirió a las acusaciones de violencia de género que le adjudican por “zarandear” a su novia. Leuco se limitó a agradecer el accionar de su pareja y amigos, quienes lo frenaron y ayudaron a que la situación “no pasara a mayores”.