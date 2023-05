Ecos presenta su vuelo stereo en Mood Live

Roni Colipe, guitarrista de Ecos, adelantó a horas del concierto que es una “apuesta” fuerte la que se hace, ya que por primera vez estarán frente a un público que ocupará la zona de campo. “Nos hemos presentados varias veces en Mood pero siempre fue en modo de cena show y no con el público de pie en donde se puede expresar de otra forma. Por eso es importante este show para la banda, que también incluirá visuales”, contó el músico.

En lo que será su quinta visita al espacio de Ministro González 40, Ecos no dejará fuera una parte del repertorio de Soda Stereo. Es que, a través de su cuenta de Instagram, sus seguidores solicitan canciones que no pueden quedar al margen del setlist. “Tratamos de que la lista sea mitad de Cerati y mitad de Soda. Temas como ‘Cuando pase el temblor’ (Nada personal, 1985) y ‘Persiana americana’ (Signos, 1986) son los más pedidos por la gente. Para este show, pidieron mucho ‘Fue’ de Dynamo (1992). En este caso, habrá un 60% de temas de Gustavo”, adelantó el guitarrista. Y agregó sobre la elección de canciones: “También nos basamos en esas obras que le gustaban a Cerati y que nunca faltaban en sus conciertos como solista, donde ya hay más inclusión de máquinas”.

Teniendo en cuenta la particular voz de Gustavo Cerati, Colipe señaló que “aprovechan” bien la voz de su cantante, Emiliano Ramírez, quien posee un timbre similar. “Su voz es totalmente natural y tiene registros muy amplios. No cae en la imitación. Nos ha pasado de interpretar canciones (en juntadas) de otros artistas y muchos se sorprenden porque se asemeja mucho a la voz de Cerati. No hay nada forzado, sino que la interpretación sale así”.

En cuanto al sonido de la banda y en especial al de la guitarra del creador de Fuerza natural, Colipe explicó: “Nos basamos en los discos de estudio y en los vivos de la gira Me veras volver. Tratamos de ser lo más fieles posible. Cerati utilizaba un guitarra PRS Multifoil Special y, en lo particular, utilizo otro modelo de PRS. Hemos recibido buenos halagos de productores porque nos han dicho que sonamos bien e igual”.

Desde la producción informaron que ya suman más de 400 las anticipadas. Los tickets están a la venta a través de moodlive.com.ar y en boleterías.

Ecos, además de Ramírez y Roni, la banda se completa con Emiliano Leone (bajo), Marcos Noriega (guitarra, coros), Marcos Ponce (batería) y David Tarifeño (teclados y coros).

