Educación aseguró que estudiantes de Bajada del Agrio sí tienen clases

En el comunicado aseguraron que actualmente "todos los niños y niñas de Bajada Vieja y Bajada del Agrio están escolarizados". El martes pasado LMNeuquén dio a conocer las declaraciones de vecinos de esa zona quienes pedían la designación de un docente a la Escuela Rural 224, ya que desde el 2020 no abre sus puertas a pesar de los reclamos.

"Aunque está en óptimas condiciones para que se dicten clases, la escuelita se encuentra vacía y los niños de la localidad no tienen donde escolarizarse. Desde unos meses antes de que empezara la pandemia la maestra que estaba se jubiló y no quedó nadie más. Hay chiquitos que tenían que empezar salita de 4 desde entonces y no han podido”, había contado Elisa Aravena, una vecina.

Escuela 224 Bajada Vieja.jpg

Ante estas declaraciones es que el CPE informó que el establecimiento al que se hace mención -Escuela N° 224- dejó de tener actividades hace tres años debido a la "ausencia" de matrícula y que tres niños de la zona tienen domicilio en Bajada del Agrio y están matriculados en establecimientos educativos de esa localidad.

El CPE insistió en desmentir que existieran niños sin escolarizar en el paraje Bajada Vieja -ubicado en cercanías de Bajada del Agrio. "Llama poderosamente la atención las versiones sobre situaciones en el sistema educativo que nada tiene que ver con la realidad", advirtieron.

También la Coordinación de Niveles y Modalidades del Consejo Provincial de Educación informaron que el edificio de la ex Escuela Nº 224 dejó de tener actividades hace tres años por ausencia de matrícula y que sus docentes también se jubilaron en ese momento.

El Coordinador Héctor Colos enfatizó: “Estas versiones sobre el sistema educativo tienen que ver con otros intereses que lejos están de querer contribuir a la educación, Los tres niños de la zona hoy tienen domicilio en Bajada del Agrio y están matriculados en establecimientos educativos de esa localidad".