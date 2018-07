En declaraciones a LU5, Liliana Calani, ex Jefa de Infectología del Castro Rendón, dijo que muchos pacientes están poniendo en duda el preservativo y le consultan sobre su uso.

"No es para nada correcto lo que dijo Albino en el Senado y lo que más me preocupa es que mis pacientes lo están poniendo en duda", explicó la infectóloga.

"El preservativo cuando se lo utiliza adecuadamente -es muy raro que se rompa- genera que no haya oportunidad para que se produzca un embarazo ni que haya un contagio de enfermedades sexuales", agregó.

Calani contó que en los últimos días recibió muchos mensajes de pacientes que ponen en duda el uso del profiláctico. "Este doctor en lo suyo fue muy prestigioso, pero tenemos que olvidarnos de todo esto porque las declaraciones no son correctas", añadió.

En ese sentido, la doctora señaló que el preservativo tiene como función la prevención de enfermedad mientras que los anticonceptivos sólo resuelven el tema del embarazo.

Por último, Calani señaló que muchas pacientes no usan este método de prevención y creen que sus relaciones son seguros sólo por una cuestión de confianza pero "el paciente con HIV no tiene un rasgos diferentes a cualquier otra persona y mucha gente no sabe su diagnóstico", concluyó.

