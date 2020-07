Efecto coronavirus: boom de ventas de bicis por trabas de ir en cole

José Ortiz, de JM Bikes, le dijo a este diario que las dificultades para viajar en colectivo por las reglas del plan contra la pandemia son las principales causantes del boom en el mercado de los vehículos a pedal.

Según se detalló, la mayoría de los clientes se lleva bicicletas de gama media para abajo, que se ofrecen entre los 38 mil y los 45 mil pesos.

"También vendemos bicicletas de acero que se consiguen por 22 mil pesos, que son las Mountain Bike más comunes, pero por lo general se llevan las de gama media de aluminio", explicó el comerciante.

Hay otra línea de productos de alta gama con precios que pueden llegar a los 200 mil pesos o incluso más. No obstante, el mercado para esos productos se acota al universo de los fanáticos de la actividad con alto poder adquisitivo o buena capacidad de ahorro.

"Es raro que use esas bicicletas para ir a trabajar porque no hay lugar donde dejarlas seguras", aclaró el vendedor.

JM Bikes dueño Auge en ventas de bicis por el coronavirus. Agustín Martínez

En su mayoría, los clientes son personas que quieren usar la bicicleta como medio de locomoción y compran un producto estándar para probar si les gusta este tipo de traslado.

Las dificultades para circular en colectivo parecen tener convencidos a muchos neuquinos, que acudieron a las bicicletas para tener un medio propio de transporte.

Cisne negro

Ortiz aclaró que la demanda de bicicletas suele caer en los meses de invierno a causa de las bajas temperaturas. Sin embargo, la pandemia trajo un cisne negro, un hecho inesperado: junio fue el mes de récord de ventas para el local. En la bicicletería también notaron un fuerte incremento en los pedidos de arreglos, otro servicio que ofrecen en el local.

"Mucha gente tenía la bicicleta guardada y ahora la empezó a usar, teníamos el camino para las reparaciones", dijo el comerciante.

Desde el 20 de marzo el transporte público está vedado a los pasajeros que no tienen trabajos considerados esenciales. Eso en los papeles, porque pudo moverse en colectivo mucha gente con trabajos no esenciales, aunque no sin contratiempos.

En ese contexto, la bici apareció en el top de opciones para quienes buscan resolver la movilidad urbana rápido y barato.

-> ¿Qué hacer con tantas bicis?

Las bicisendas son una demanda primordial de los clientes de las bicicleterías, corroboró José Ortiz a este diario. El comeriante opinó que la mayor venta de bicicletas incrementará el tránsito en dos ruedas en las calles. Y que eso conlleva mayores riesgos de accidentes en la convivencia con los automovilistas.

Ortiz consideró que es necesario generar más carriles exclusivos para las bicicletas, así como la construcción de guarderías de bicis para evitar robos y actos de vandalismo.

JM Bikes dueño Auge en ventas de bicis por el coronavirus. Agustín Martínez

En la ciudad no existen espacios seguros para los ciclistas pueden guardar su medio de transporte.

Por otro lado, aclaró que en el local insisten a todos los clientes para que también compren un casco, que venden por 1500 pesos. “Con el tiempo la gente va a tomar conciencia y son más los que lo compran y lo usan”, señaló Ortiz.

-> La mayoría elige la compra presencial por sobre la online

A juzgar por la experiencia de JM Bikes, el mercado local de bicicletas sigue atado a los canones de la vieja normalidad, al menos en cuanto al formato preferido por los clientes para la comercialización: presencial en el local, con la posibilidad de tocar la mercadería antes de tomar la decisión final.

José Ortiz, de JM Bikes, contó que los medios online son demandados como canales para la información prematura del proceso de decisión de la compra de una bici. El cliente potencial mira modelos, precios y otros detalles en internet, pero la compra prefiere hacerla en un local.

“Tenemos un acuerdo con Correo Argentino para el envío, pero fueron pocas las bicicletas que mandamos al interior”, explicó el comerciante respecto a la respuesta del mercado a la oferta de venta delivery. Entre los clientes, son mayoría absoluta los que acuden al local para comprar y salir pedaleando.

El comerciante señaló que hubo aumentos del 30 por ciento en las bicis desde el verano, que es la temporada alta de venta para este tipo de artículos. “Los fabricantes se ajustan mucho al dólar, y la mayoría toma como referencia el dólar azul en el lugar del oficial”, aclaró. Si bien hay gente que se sorprende con los precios, la mayoría se decide igual a llevarse una.

Aunque los rodados más vendidos son los de adultos, Ortiz dijo que también se han comercializado muchas bicicletas para niños, ya que las familias aprovechan las salidas recreativas para ir a pedalear en familia. En ese sentido, aclaró que muchos clientes usan la bici como esparcimiento, pese a que la mayoría la toma como un medio de locomoción para cumplir con sus tareas cotidianas.