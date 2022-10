Eguía aseguró que Juntos por el Cambio no acompañará a Figueroa

El conductor radial indicó que desde el PRO Marcelo Bermúdez y Leticia Esteves habían planteado la posibilidad de “abrirle la puerta” a un acuerdo con el actual diputado nacional del MPN, a partir de reuniones que se habían mantenido en Buenos Aires pero que esa no fue la posición de JxC en su totalidad. “Nadie quiere romper Juntos por el Cambio y quedó claro que no vamos a ir como colectora de nadie, sino que vamos a acompañar a Pablo Cervi”, dijo Eguía en declaraciones a LU5 , y apuntó: “El final de la reunión tuvo que ver con esto, de que JxC no se rompe y que el PRO va a aceptar esto”.

carlos eguia pablo cervi

“El PRO planteó el tema en la mesa y de alguna manera quedó certificado que JxC no va a ser colectora de nadie. Lo de Peláez es una situación incómoda porque lo miramos con cara rara de por qué no presentó eso en la mesa. Y ceo que se da cuenta que no fue una gran jugada y que va a ser más lo que le va a restar que lo que le va a sumar”, señaló.

“Ahora nos pusimos firmes y Pablo (Cervi) será el candidato a gobernador y veremos quién será de vice. Yo lo puedo acompañar si quieren pero la idea es que vaya una mujer y en que en los 8 primeros lugares de la lista diputados haya dos lugares para cada partido”, indicó.

Eguía sostuvo que la semana que viene se van a definir estas cuestiones y que su propuesta de ser candidato a vice “es una manera de demostrar que no me interesa el cargo”, al explicar que “si voy como diputado seguro entro pero a mi no me interesa eso”. Y pronosticó: “Vamos a hacer una gran elección y la sorpresa. Ojo, que no seamos gobierno por primera vez en la provincia”.