Eguia: "Cuando sea gobernador voy a rajar a patadas en el c...a todos los ñoquis"

"Hace 22 años tengo el mismo discurso en la radio y no me cuelgo de Javier Milei como algunos, hace dos años. Tenemos el mismo discurso. Por eso hoy estamos sentados juntos", aclaró de entrada Carlos Eguía, el candidato a gobernador por Neuquén que busca posicionarse como única oposición en la provincia.

Javier Milei Carlos Eguia (9).jpg Claudio Espinoza

Dijo que se le pagará el mes, pero se ocupará de que el docente cubra la falta del trabajador que no asiste a clase. Todo esto con el fin de que no haya más alumnos en la provincia que pierdan contenidos. "Si no educamos a los chicos, nos come el cuco", recordó, algo que suele decir a sus oyentes.

También se proyectó frente a una mesa de negociación con los sindicatos. En esa hipotética situación, dijo que ni bien soliciten una reunión, no va a dilatar el conflicto y esperar meses para convocarlos. Aseguró que los recibirá al otro día, pero aclaro: "Eso no significa que voy a regalar la plata de la provincia. Discutamos salarios, pero sin un sólo día de corte, menos en una ruta".

Sus declaraciones fueron en la conferencia de prensa que tuvo como primera figura, claramente, al economista Javier Milei y candidato a presidente en las elecciones 2023.