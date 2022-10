Eguia rompió con JxC y se lanzó como candidato de la mano de Milei

Además, precisó: "Pensaba que me iba a encontrar con un lugar donde se hablara de cómo poder solucionar los problemas de la gente que no llega a fin de mes con la plata, la inseguridad, ayudar a los jóvenes a que consigan un empleo, mejorar la calidad de vida de los jubilados, ayudar a los comerciantes y a las Pymes, sacar a los terroristas mapuches; pero me equivoqué... me encontré con un gallinero todo revuelto".

"Por eso, estando dentro del espacio, me di cuenta de que son todos lo mismos, JxCargo, como dice Milei, junto al kirchnerismo, son la casta política", sentenció el neuquino.

Con este anuncio, Eguia pasará a apoyar la candidatura a presidente de Javier Milei. "Me gusta su visión y cómo actúa en consecuencia. Todo lo que dijo que iba a pasar con la economía sucedió, como fue el anticipo de que íbamos a llegar al 100% de inflación", puntualizó.

Y agregó: "El único distinto para poder gobernar y cambiar las cosas es Milei, porque tiene los huevos para hacerlo, no le miente a la gente, dice lo que realmente piensa y lo cumple".

La llegada de Eguia al equipo de Milei se dio cuando el periodista neuquino comenzó a conversar con Julio Serna, operador libertario en el sur argentino, y también con Carlos Kikuchi, encargado del armado nacional de La Libertad Avanza. De esta manera, Javier suma apoyo político en el sur.