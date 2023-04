Eguía: "Voy a terminar con los cortes de ruta y la droga en Neuquén"

Si yo pensara que no se le puede ganar, no estaría acá sentado. Creo que sí se le puede ganar, que es una maquinaria muy bien aceitada, que hace muchos años que sabe cómo se juega esto, pero que también que vienen cometiendo muchísimos errores y que la gente se los va a hacer pagar ahora, cuando ganemos nosotros la gobernación. Si la pregunta es si se le puede ganar, le vamos a ganar al Movimiento Popular Neuquén. Sí, sin duda.

Organizaciones sociales piquetes a petroleras y corte de ruta.jpg Carlos Eguía dijo que nadie cortará una ruta en Neuquén cuando ganes las elecciones. Claudio Espinoza

—¿Qué aprendiste de la última campaña que fue para diputado en 2021? ¿Hubo un cambio? ¿Tu salto a la política?

Aprendí a disfrutar de esto. Estoy disfrutando de ser candidato a gobernador. Aprendí a escuchar, no a escuchar a la gente, sino que aprendí que la mejor manera no es ir casa por casa y juntarte con un vecino. La mejor manera es pararse en una esquina y ver qué es lo que te dice la gente. Porque cuando vas a ver a un vecino, es un vecino que te va a votar. Y ese vecino seguramente se va a sacar una foto con vos y te va a hablar bárbaro. Si es el que te invitó a la casa. Quiero ver en la calle. Por eso nosotros nos paramos en las esquinas. Quiero ver si la gente me dice, “¡andá, gordo!”. Quiero ver si la gente me dice, “te voy a votar”. Y como la mayoría de la gente me dice, te voy a votar, tengo el presentimiento que vamos a dar el batacazo en la provincia y vamos a ganar. Y aprendí eso, a no darle bola a los boludos.

—Los candidatos tienen casi todas propuestas parecidas. ¿Qué escuchás vos en la calle? ¿Y si es lo mismo que de alguna manera lo que te dicen en la radio o en los medios de comunicación? ¿Se parecen las propuestas o los reclamos? ¿O la calle no tiene nada que ver ni con las redes ni con los medios?

Creo que todo tiene que ver con todo, pero a mí me gusta lo de la calle. Bueno, es lo que nos pasa a los que trabajamos en los medios. Hace 20 años que escucho a la gente en la radio. Sabemos cuáles son los problemas de la gente. Y lo que escucho del resto. Por eso nuestro eslogan es, “nunca fue tan fácil elegir”. Porque vos tenés enfrente un Marcos Koopmann, que parece que viniera de otro partido, que ahora tiene la solución, y hace 40 años que gobiernan. Tenés enfrente un Rolando Figueroa, que parece que cayó de la China ayer, que va a Añelo y se da cuenta de que no hay agua ni luz, ni gas. Hace un año y medio, cuando hacíamos la campaña de diputados, el mismo Rolando Figueroa fue al mismo Añelo, que tampoco había agua. Pablo Cervi, que no cumplió nada. Hace tres años que está en el Congreso al pedo, no trajo nada para Neuquén. Yo ya hubiera renunciado de vergüenza. Yo lo dije, si yo a los dos años no traigo nada para mi provincia, me vuelvo. No voy a hacer gastar pasajes ni nada. O sea, enfrente no tenemos nada. Enfrente tenemos los que nunca hicieron nada. Y nosotros vamos a hacer todo lo que la gente nos pide, que es fácil, con la misma plata, pero con voluntad política.

Carlos Eguia 01.jpg Eguía: "Esta es una campaña de traidores y mentirosos en Neuquén".

—¿Esta es una campaña sucia o es la misma campaña de siempre, actualizada, con redes sociales, con otro tipo de audiencias? ¿Cómo la ves?

No sé si es una campaña sucia. Lo que siento es que es una campaña de traidores y mentirosos. Cuando te digo traidores y mentirosos, por eso, tenés dos movimientos popular neuquinos. El verdadero, que es el que encabeza Marcos Koopmannn, que ya te digo, nos cuenta cosas que podían haber hecho si él es el vicegobernador. Enfrente tenés el otro Movimiento Popular Neuquino, que es el Violeta, que ahora parece que nunca fue del MPN y, sin embargo, sigue en el Congreso representándolo. Pablo Cervi, que nunca se define, tiene que pedir permiso a Buenos Aires, a ver si Losteau le dice que sí, que no. Rioseco es el Frente de todos. No puedo creer que Rioseco, alguien crea que le va muy bien en una encuesta. La verdad es que la debe hacer Rioseco. Nosotros vamos muy bien, te aseguro que vamos muy bien.

—¿Crees en las encuestas?

Sí, nosotros tenemos encuestas. Estamos ahí nomás del segundo, que es Rolando Figueroa. Estamos un poco lejos de Marcos, a unos 7 u 8 puntos. Pero hay un amesetamiento tanto de uno como de otro. Y nosotros estamos con un crecimiento exponencial, que es muy probable, que ya te digo, que para mí vamos a ganar la provincia. El 17 de abril me voy a sentar en la radio siendo electo gobernador.

—¿Qué propuestas necesita hoy la provincia de Neuquén de manera urgente?

Son cinco importantes. Conectividad, vamos a hacer mil kilómetros de rutas. Porque si realmente querés hacer crecer a Neuquén y al Norte sobre todo, si no pavimentás no puede crecer. La ruta del petróleo es una vergüenza. Esa es una de las propuestas más importantes. También voy a cambiar el tema de la educación. Voy a echar a todos los ñoquis que haya en el Consejo Provincial de Educación. No va a quedar ni uno. Al otro día de ser gobernador empiezo a caminar y pienso, ¿ustedes qué trabajan? Nada, a la mierda. ¿Ustedes qué...? Y así sucesivamente. Entonces, con toda esa plata que ahorro, voy a formar la figura del docente flotante. Ese docente flotante va a ser el que va a cobrar todo el mes, aunque no labure. Pero no importa. Está a disposición de cuando realmente hay un docente que no trabaje, inmediatamente lo cubra otro. Te lo hago rápido porque sé que el tiempo es escaso. Dignidad de la policía. La dignidad de la policía no quiere decir solamente que al policía lo voy a tratar bien. No, no. Voy a equiparar los salarios de la Policía con los mejores salarios que hay en la provincia. ¿Por qué? Porque hoy se les aumenta a la provincia y el policía está preguntando ¿y el aumento nuestro cuándo va a ser? Va a ir equiparado con el mejor salario de la provincia. Y además le voy a dar todo lo que sea necesario para que ese policía pueda actuar de policía y nunca le voy a soltar la mano. Cero cortes. Se van a acabar los cortes en Neuquén. No va a haber un solo corte porque tenemos la suerte que los que cortan te avisan dos días antes que te van a cortar. Así que a las cuatro de la mañana me paro con un fiscal y le voy a decir al primero que me corta la calle, que la Policía me lo meta preso. Y algo muy pero muy importante, droga cero. Vamos a ser la primera provincia libre de droga. Y cuando digo libre de droga digo libre de narcotraficantes, libre de delincuentes y libre de diputados drogadictos. Van a tener que hacerse una rinoscopia los diputados, los concejales y los puestos jerárquicos para saber dónde estamos realmente parados cada uno.

—Ha sido una propuesta que se ha escuchado hace 20 años también el tema de consumos problemáticos, adicciones.

Pero son propuestas, que cuando me dicen “¿y todo lo que vos decís se puede hacer?” Tenemos a Monzani y a Artaza que fueron los que hicieron grande Neuquén. A ver, Monzani agarró un Neuquén todo de tierra y lo transformó en lo que es hoy, con asfalto. José Luis agarró un Neuquén quebrado porque tuvieron que pedir un préstamo para poder pagar los aguinaldos ese año cuando asumió Pechi. Si se pudo hacer en la ciudad más grande de la provincia ¿por qué no se puede hacer en la provincia? Si tenemos a los dos mismos actores. Tenemos una selección y por eso el miedo de siempre ponernos en las encuestas casi abajo de la izquierda. Nosotros vamos a ganar la provincia le guste o no al resto. Insisto, tenemos una selección con gente que ya hizo grande Neuquén. No le estamos vendiendo humo.

—Tu hijo dijo también acá en los estudios del LM Play que estaba orgulloso de tener un padre como vos en este caso y que te hayas metido en la política. ¿De alguna manera te criticó la corpo política por de alguna manera invitar a tu hijo a participar de este espacio?

Yo tengo un orgullo enorme de mis hijos y de mi esposa, en particular. Lo que digan los políticos me importa un rábano. Porque el que no tiene cuatro hijos trabajando en el Estado, está la hermana, el primo, el otro, el hermano... A ver, mi hijo va a ganar ese lugar (candidato a primer concejal por la ciudad de Neuquén) porque la gente lo va a votar. No es que lo puso Carlos Eguía. Lo va a votar la gente. Estoy segurísimo de que va a ser el mejor concejal que haya tenido Neuquén. Porque esa es la obligación y es lo único que le pedí. Vos querés jugar a esto, vos querés jugar a esto, creo que serás el mejor. Y así va a ser.

Este año, también como en 2019, se vota en la pantalla electrónica. ¿Qué pensás que va a priorizar la gente a la hora de estar al frente de esa pantalla? ¿La cara? ¿El sello? ¿El nombre? ¿Cómo se levantó ese día? ¿Qué creés?

Creo que hay un 25 por ciento de gente que está indecisay que es la que nos dice que nos va a votar. Por eso las encuestas son mentirosas.Y como les digo a todos, vas a ver, no sé, 10 caras de uno, 14 caras de otro,pero vas a ver en una sola pantalla un león amarillo que es el que tenés que votar.Esos somos nosotros. Esos somos los que vamos a cambiar Neuquén.El león amarillo. No importa si dice Carlos Eguía, José Pérez,Artaza, Monzani, lo que diga. Es el león lo que la gente va a votary nos va a identificar.

¿El león amarillo es Javier Milei o es de alguna manera esta cultura de los indignados, de la gente que está al margen o podrida, por así decirlo, de la política?

Es la imagen de Milei de la gente que está podrida de la política. El león es eso. Es la imagen de Javier reflejada en la gente que está podrida de los políticos de turno y que siempre le cuenten lo mismo. Fijate que ahora todos los que ya fueron y son gobierno le van a solucionar el problema. ¿Por qué no se lo solucionaron? ¿Por qué no lo cambiaron? La oposición somos nosotros. Yo cuando escucho que Peláez dice nosotros somos la oposición me vuelvo hace un año y medio atrás cuando Peláez contra Rolando Figueroa decía nosotros somos la verdadera oposición. Siempre son la verdadera oposición. Jueguen con Rolando, jueguen con Marco, jueguen con el que juegue. Ellos siempre son la verdadera oposición. Son increíbles. La verdad, a mí me daría vergüenza ser radical. Por eso Cervi no va con el sello. Le da vergüenza ser radical. Por eso pidió ir juntos por el cambio. Si mi abuelo que era radical, amigo del chino Balbín, se levanta, viene acá, les pega un sopapo a todos y los echa a todo el partido. Da vergüenza ser radical. Y por eso ellos no juegan con su sello. Si no, ¿cuál sería el problema de pelear tanto Juntos por el Cambio? Mintiéndole a la gente porque no son Juntos por el Cambio.

¿Cómo salen las elecciones el 16 de abril?

Va a salir seguramente porque lo mejor que debemos hacer es la democracia. Y no tenemos que voltear a ningún gobierno. Todos tienen que terminar. Lo único que sí le pido a la gente cuando vea la máquina, busquen el león fondo negro, el león cabeza amarilla. Esa es la pantalla que tienen que tocar. Carlos Eguía, candidato a gobernador por el espacio Cumplir. Es un espacio libertario.