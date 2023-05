El 60% de los bebés nacidos en Neuquén son anotados con doble apellido

AM registro civil calle Rodhe (1).jpg Agustin Martinez

Luego de precisar que en lo que va del año (sin contar mayo) se hicieron un total de 147 adiciones de apellidos, Nuñez recordó lo que establece el artículo 64 del Código Civil: "El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro". En ese marco, contó que pese a esta disposición, muchas familias que acuerdan que el niño o niña lleve el apellido de la madre, se encuentran con algunos problemas a la hora de realizar gestiones en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

"A veces van a ANSES a realizar un trámite y no lo pueden concretar porque les dicen que no tienen el apellido de padre, cuando en el cuerpo del acta de nacimiento figura el padre. Es por desconocimiento del personal del organismo. Seguimos bastante con este tema", lamentó.

"Otra cuestión que ha pasado es que a veces un matrimonio tiene cuatro hijos y con el último deciden adicionar un apellido. Bueno, ahí sucede que si lo hacés para uno, tenés que rectificar las actas de nacimiento del resto", manifestó recordando también el artículo 64 del Código Civil donde se establece que "todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos".

"Nos hemos encontrado con gente que tiene que tramitar una sucesión y cuando presentan las actas de nacimiento algunos tiene el apellido materno incorporado y los otros no. Entonces ahí hay que rectificar, aunque el trámite ya esté encaminado", planteó. "Igualmente estos son casos excepcionales", aclaró.

"La mayoría de los que vienen a inscribir a un bebé, llegan con la idea de la adición del apellido materno. Puede pasar que lo registre la mamá y que después venga el papá a reconocerlo. En ese caso, queda el apellido materno primero y se agrega el otro si ambas partes lo deciden. Pero no hay tanto conflicto al respecto. Cuando esto recién salió, con la entrada en vigencia del nuevo Código en el 2015, sí hizo más ruido", advirtió.

¿Qué pasa con los pedidos de eliminación de un apellido?

Al ser consultada por los cambios de apellido o el pedido de eliminación de uno de ellos, Nuñez aclaró: "No es un trámite administrativo como sí lo es una adición o rectificación. Se hace, pero tiene que autorizarlo la justicia". "Obviamente tiene que haber causales fundadas, con las previsiones que establece la ley, para que la solicitud proceda. Estamos hablando de la identidad de una persona, con todo lo que eso implica", subrayó.

Luego de señalar que algunos de los fundamentos para dar lugar a la solicitud pueden ser - por caso- haber sido víctima de apropiación forzada o de violación por parte de uno de los progenitores o tutores, la directora de Registros Civiles manifestó: "Se acercan a consultar, pero no es una gran cantidad y son pocos los casos que se concretan porque solo proceden si existen justos motivos, a criterio del juez que intervenga". "Además, no todos tienen acceso a la justicia o no todos pueden pagar un abogado para hacer este trámite. Algunos han hecho consultas porque el papá no apareció más, pero luego tienen que justificar los por qué por vía judicial. Sí, son más los casos de jóvenes que se acercan pero no por cambio de apellido, sino de nombre por una cuestión de identidad de género", agregó.

Algunos datos curiosos

Sin contar los días transcurridos de mayo, en lo que va del 2023 se registraron 2056 nacimientos en la provincia: 1027 varones y 1029 mujeres. El año pasado, el total de nacimientos que figuran en las actas de los registros civiles fue 7368, 3780 de los cuales fueron inscriptos con la identidad de género masculina y 3588, femenina.

Entre los nombres más elegidos durante el 2022, figuran Felipe, Mateo, Liam, Emma, Emilia y Catalina. Este 2023 se mantiene en alza la preferencia por Liam, Emilia y Felipe con 44, 41 y 20 casos respectivamente. Claramente, el triunfo de la Selección argentina en el Mundial de fútbol de Qatar tuvo su efecto dado que aparece como tendencia -con 17 inscriptos- el nombre del capitán del equipo: Lionel (Messi). También pisan fuerte Tiago, Isabella y Zoe.