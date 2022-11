El accidente doméstico que sufrió Ailen Bechara que le costó caro

“Me estaba haciendo unos bucles y se me cae la buclera, en vez de agarrarla del mango la agarre de lleno de acá", dijo señalando la parte que se calienta para marcar las ondas en el pelo. "Estaba hirviendo. Me dolió, grité... no se me despegaba la mano de esto que estaba híper caliente", continuó.

Luego, contó que cuando se quemó "lo pirmero que atino a hacer es poner la mano en agua fría para que me calme y después hielo”. Pero llamó a su médico y le dijo que eso no era adecuado porque en vez de mejorar podía empeorar la quemadura. El doctor le dio las instrucciones correctas y gracias a eso Ailén evitó complicaciones con sus heridas.

Ailén Bechara sufrió un accidente doméstico.mp4 Ailén Bechara explicó en su cuenta de Instagram cómo fue el accidente casero que sufrió.

“Mi médico que me dijo que hielo no, que quema más y me mandó a comprar gasas de Furacin, me vendé la mano para que no se hagan ampollas... No se hicieron, tengo durito, no me duele y me calmó, me puse crema y acá estoy. No lo puedo creer, pensé que la mano iba a estar inhabilitada por un largo tiempo”, detalló la actriz.

Entonces sí, con la mano envuelta en gasas furacinadas se fue a comer con sus amigas, que la retrataron y subieron la foto a las redes con la leyenda "Tuvo un accidente doméstico. Agarró la buclera caliente y se hizo mier... Por suerte ya se había terminado de hacer el peinado" y la única consecuencia del accidente fue el dolor que le causó.