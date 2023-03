El accidente que sufrió Guillermina Valdés por "culpa" de la prensa

La que presentó el hecho fue Marina Calabró en el programa Lanata Sin Filtro, donde mostró un audio de la propia Guillermina, quien comenzó diciendo: “Me enamoro fácil. Es difícil cuando uno ve en los programa de chimentos ve de repental al periodista, que se pone insistente, te agarran saliendo del supermercado”.

El accidente de Guillermina Valdés relatado por ella misma

“El otro día me rompí la nariz porque pensé que me estaban siguiendo, me tragué un vidrio. Llegué toda ensagrentada, no me la rompí por suerte, no me quebré el tabique”, continuó su relato, donde también explicó que al parecer estaba viendo mal.

Por último, se la escuchó contando su pesar por la persecución de los paparazis en cada uno de los rumores que circulan sobre ella: “Es como un poco invasivo. A veces voy al gimnasio a media cuadra en auto”.