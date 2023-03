El actor que volvió del ostracismo y ganó el Oscar por interpretar un obeso

fraser.jpg

En 2013, Fraser reveló que había estado luchando contra la depresión y la ansiedad, lo que afectó su carrera. También reveló que había sufrido lesiones graves mientras hacía algunas de sus propias escenas de acción en películas anteriores. En 2018, presentó una demanda contra un exmiembro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por difamación y agresión sexual, lo que también puede haber afectado su carrera.

A pesar de estos desafíos, Fraser ha seguido trabajando en la industria del entretenimiento. Ha aparecido en programas de televisión como "The Affair" y "Doom Patrol", y ha expresado personajes en películas animadas como "Furry Vengeance" y "The Nut Job". En 2022, se anunció que se uniría al elenco de la nueva película de Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon".

Y este año ha ganado su primer premio Oscar por su interpretación en "The whale", lo cual fue resaltado como un impresionante regreso para un actor que ya pocos recordaban. "Sólo quiero dar las gracias por este reconocimiento. Es como si hubiera estado en una expedición de buceo", dijo Fraser durante su discurso en los Oscar, agradeciendo a sus hijos su apoyo, así como al director Darren Aronofsky por "lanzarme un salvavidas creativo".

Aronofsky pensó en él para el papel de Charlie, un solitario profesor de inglés de 150 kilos, y Fraser se sintió atraído por el papel y declaró: "En el arte se pueden asumir riesgos. Hay que ir hacia el peligro, que es donde más se crece y, a veces, donde se toman las decisiones más interesantes".

El riesgo valió la pena. Aunque las críticas de la película fueron mixtas, Fraser ha recibido elogios universales por su interpretación. Cuando "The whale" se estrenó en el Festival de Venecia el año pasado, Fraser se despidió con lágrimas en los ojos y recibió una ovación de seis minutos.

Tras años de pasar desapercibido, Fraser volvió a ser el centro de atención pero con un papel muy diferente. Años de complicaciones de salud hicieron mella en su físico. Es casi como si el tiempo hubiera quitado las capas de Fraser, revelando la esencia de un actor con verdadero talento. En lugar de que su físico lo limite a las películas de acción, el famoso actor puede por fin hacer papeles más sustanciosos, conmovedores e inquietantes, desafiantes y gratificantes.