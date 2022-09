El ACV que sufrió Adrián Puente y su dura lucha para superarlo

En una entrevista con La Nación, el periodista contó qué es lo que vivió cuando sufrió un ACV 12 años atrás. “La causa fue el estrés. Fue feo, pero me cambió la vida”, aseguró y agregó: “Cuando hablo tanto de la bicicleta tiene que ver con aquel ACV. Cuando salí de ese cuadro, el médico me dijo: ´Adrián, no tomás, no fumás, llevás una vida sana, pero laburás como un animal, así que tenés que hacer actividad física, como si te tomaras una aspirina todos los días´”.

Adrian puente ACV 1.jpg

“Aquella mañana, como me gusta madrugar, me levanté antes que todos. En ese momento sentí un zumbido, parecía el ruido de una heladera vieja, al punto tal que miré sorprendido hacia la heladera. Una vez que se me apagó ese acúfeno, comencé a marearme. Me agarraba de las paredes, no podía conmigo”, contó el también conductor.

“Al perder el equilibrio, se me dio vuelta el estómago y comencé a vomitar. Llegué con lo justo al cuarto donde estaba mi mujer, le expliqué que estaba mareado y que no era normal lo que me pasaba. Finalmente, llegó la ambulancia, me internaron y estuve tres días con estudios de todos los colores”, explicó el periodista.

Adrian puente ACV 2.jpg

Finalmente, Puente remarcó la importancia de hacer actividad física y no trabajar de manera desmedida: “Todo se debió a un exceso de trabajo. Si la adrenalina no la eliminás en la misma medida en que la generás, te puede generar un daño. Mi trabajo es muy adrenalínico, entonces tengo que exhalar”.