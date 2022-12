Personajes del deporte, de la política y el espectáculo forman parte de este plantel, que se completa también con vecinos de Neuquén que se consagraron con historias transformadoras. Así, celebridades y personas anónimas se ganaron su figurita tras convertirse en grandes protagonistas de 2022.

Personajes

Lionel Messi

El ídolo indiscutido de la selección nacional de fútbol logró alzar la Copa del Mundo después de 16 años de intentos frustrados y tras dolorosas derrotas en finales importantes. Agobiado por las críticas, había decidido renunciar al equipo albiceleste, pero regresó para demostrar que rendirse no es una opción. A su vuelta, se consagró como campeón de América y triunfó en la Finalissima ante Italia. Este 18 de diciembre, su foto levantando la copa del Mundial de Qatar 2022 se publicó en todos los medios del mundo. El rosarino, que hizo casi toda su carrera en el Barcelona, hoy es jugador del PSG, en París.

Lionel Scaloni

Cuando fue elegido como entrenador del seleccionado argentino, muchos pusieron en duda sus posibilidades de éxito a causa de su juventud y su inexperiencia. El ex futbolista santafesino, sin embargo, tuvo una fructífera carrera a cargo del equipo, con una medalla de bronce en la Copa América de 2019, la copa América de 2021, la Copa de Campeones Conmebol - UEFA y, desde este año, la Copa del Mundo de Qatar 2022. Con esos logros, marcó un récord al ser el único director técnico en ganar tres títulos diferentes en sólo dos años.

Lali

La cantante pop de 31 años, que comenzó su carrera en la productora de Cris Morena, atraviesa un exitoso presente. Además de llenar estadios, fue protagonista de la final del Mundial de Qatar 2022, donde la eligieron para interpretar el Himno Nacional Argentino antes de que comenzara a rodar la pelota. En televisión, participó como jurado de La Voz Argentina por segunda temporada consecutiva y también fue la protagonista de la serie El fin del amor, que narra la vida de Tamara Tenenbaum.

Selección argentina

No es una persona pero sí un equipo de jugadores. Con Lionel Messi como capitán, muchos futbolistas que crecieron con el ídolo rosarino como su principal referente deportivo avanzaron en el campeonato para levantar la Copa del Mundo después de 36 años. Apodado "la Scaloneta", el conjunto logró ganarse el cariño del público y así, se estima que el pasado 20 de diciembre, unos 5 millones de personas fueron a acompañar a la caravana que trajo a los campeones. Los títulos obtenidos y la química del grupo hicieron de este seleccionado uno de los más queridos de los últimos tiempos.

Marcos Acuña

El jugador zapalino se convirtió en el futbolista más consagrado de la historia deportiva de Neuquén luego de obtener el título en el mundial de Qatar 2022. Su mamá Sara y el resto de su familia acompañaron cada paso del "Huevo" desde su casa de Zapala, donde toda la comunidad espera recibirlo con una verdadera fiesta. Tras su inicios en Ferro, Acuña jugó en Racing y se mudó luego a Portugal, para jugar en el Sporting de Lisboa. Ahora, forma parte del Sevilla, en España. En la Scaloneta, se destacó con una activa participación y fue titular en casi todos los partidos.

L-Gante

El rapero de 22 años se convirtió en uno de los personajes más mediáticos del año. Mientras su música se escucha en fiestas y locales bailables, el músico continuó haciendo colaboraciones con destacados artistas de la escena internacional. Además, protagonizó un evento mediático luego de ser vinculado con Wanda Nara, la influencer que había admitido estar alejada de su marido, el futbolista Mauro Icardi. Reconocido por sus canciones del abecedario, Bar y Perrito Malvado, lanzó el esperado video de "El último romántico", en donde también participa Wanda.

Ángel Di María

Con 34 años, el futbolista rosarino le dio el broche de oro a su extensa carrera deportiva al convertir uno de los goles más recordados del Mundial de Qatar 2022, que puso el 2 a 0 para la albiceleste en la final contra Francia. El "Fideo" jugó 13 torneos con la camiseta celeste y blanca y se llevó cinco títulos: el Mundial Sub 20 de Canadá, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín, la copa América 2021, la Finalissima contra Italia y la Copa del Mundo de la FIFA. Además de su participación en Rosario Central, también se desempeñó en equipos de Portugal, España, Reino Unido, Italia y Francia.

Wanda Nara

Aunque empezó su carrera mediática hace más de una década, la influencer fue uno de los nombres más mencionados por los medios este 2022, tras una escandalosa separación de su marido, el futbolista Mauro Icardi, y una serie de rumores que la vinculaban con el rapero L-Gante. A fines de 2021, también había ocupado las primeras planas a partir del escándalo llamado Wandagate, cuando se anunció una supuesta infidelidad de Icardi con la actriz María Eugenia "China" Suárez.

Qatar

Aunque no es una persona sino un país, este lugar se convirtió en un verdadero protagonista del 2022. Antes era casi desconocido, pero a partir de la organización del mundial de fútbol, miles de argentinos viajaron a tierras árabes para conocer por primera vez ese estado. A su vez, la presencia de innumerables medios de comunicación permitió que muchos se enteraran de diferentes aspectos de una cultura que hasta hace poco consideraban ajena. Ahora, las principales ciudades, la bandera, las costumbres y su ubicación en el mapa ya parecen aspectos popularmente conocidos en Neuquén y el resto de Argentina.

Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta de la Nación y ex presidenta de la Argentina ya es una figura conocida desde hace años. Sin embargo, este año cobró especial protagonismo por dos hechos trascendentes. El 1° de septiembre de este año, cuando ingresaba a su departamento en el barrio de Recoleta, un hombre apuntó un arma y gatilló dos veces contra Cristina, aunque los disparos no se efectuaron. La noticia dio la vuelta al mundo y miles de personas salieron a las calles al día siguiente para repudiar el hecho. El 6 de diciembre, la vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en una causa que investigaba el direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz para beneficiar al empresario Lázaro Báez.

Marcos Koopmann

El vicegobernador de la provincia de Neuquén fue uno de los protagonistas de la política neuquina de 2022. En abril, durante un masivo evento en Villa El Chocón, anunció sus intenciones de competir para la gobernación en 2023. En octubre, su lista fue la única que se presentó y él se convirtió en el primero del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en ser candidato sin pasar por internas partidarias. Además de impulsar en la Legislatura las leyes de empleo joven, boleto estudiantil provincial, alivio en el impuesto a las ganancias para los estatales y ampliación del ejido de Neuquén capital, realizó innumerables viajes para recorrer la provincia y escuchar las inquietudes de sus habitantes.

Rolando Figueroa

El diputado nacional por Neuquén ocupó todos los titulares tras anunciar su salida del Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido por el que llegó al Congreso Nacional en las elecciones de 2021 y sello con el que fue vicegobernador de la provincia, en fórmula con el gobernador Omar Gutiérrez. El también ex diputado provincial, ex integrante del gabinete, ex intendente de Huinganco y ex intendente de Chos Malal comenzó a tejer alianzas con otros partidos políticos de cara a su carrera para la gobernación de la provincia, y recibió el apoyo de algunos sectores de Juntos por el Cambio y la Democracia Cristiana.

Emiliano Gatti

El conductor de televisión de Canal 10 fue protagonista de un caso judicial que sorprendió a sus seguidores, luego de que fuera acusado de tráfico y distribución de imágenes de pornografía infantil. Mientras la Justicia investiga la causa, la reconocida figura televisiva fue apartada del canal y decidió esperar los avances judiciales en Bahía Blanca, su ciudad natal, para alejarse de la exposición pública. Gatti era uno de los protagonistas del informativo rionegrino y también impulsó el programa solidario "Juntos para Sumar".

Brujo Atahualpa

El vidente afincado en Neuquén se convirtió en un personaje que excedió las fronteras de la provincia para transformarse en una figura de los medios nacionales de cara al mundial de Qatar 2022. Aunque cosecha amores y críticas, muchos lo consideran el brujo oficial del Mundial, porque logró predecir los resultados con mucha exactitud. Por ejemplo, aseguró que Argentina iba a imponerse ante Países Bajos pero en un partido con mucho sufrimiento que llegaría a los penales. Sus aciertos y sus rituales para destrabar a la selección no son nuevos para LMNeuquén, que ya difundió sus predicciones para otros eventos deportivos.

Manuel Urcera

El piloto de automovilismo radicado en Cipolletti se volvió una de las figuras más importantes del deporte regional este 11 de diciembre, cuando se convirtió en el campeón nacional de Turismo Carretera tras la carrera disputada en la provincia de San Juan. Además de ocupar los titulares por su mediática relación con la modelo Nicole Neumann, su desempeño deportivo fue declarado de interés provincial en Río Negro.

Sergio Massa

Tras una crisis en el gabinete nacional a partir de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el hasta entonces presidente de la Cámara Baja del Congreso se convirtió en un protagonista de la política argentina al ser designado en un cargo que fue llamado como "superministerio", ya que su rol de ministro ocupa las carteras de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca. Desde su posición, busca reducir la inestabilidad cambiaria y evitar que se profundice la inflación.

Pablo Iuliano

Tras la renuncia de Sergio Affronti, Pablo Iuliano fue designado como CEO de YPF. Aunque nació en La Plata, desde los seis años vive en la provincia de Neuquén, donde hace más de dos décadas comenzó una exitosa carrera en la industria de la energía. Comenzó en Rincón de los Sauces y ocupó diferentes roles en YPF y Tecpetrol para desarrollar la producción no convencional en el yacimiento Vaca Muerta. Ahora, será uno de los jugadores clave para diseñar el futuro de una de las actividades más importantes para la provincia.

Agostina Gisfman

La joven de 22 fue asesinada en Centenario en mayo del año pasado, pero se convirtió en protagonista de este 2022 a partir del fallo que realizó un jurado popular y que condenó a cadena perpetua a los cuatro implicados en el femicidio, mientras que otra de los acusados fue condenada a 13 años de prisión por ser considerada partícipe secundaria del hecho. La decisión de la Justicia llegó tras un segundo proceso judicial, ya que el primero tuvo que ser anulado a partir de una amenaza que recibió uno de los integrantes del primer jurado popular seleccionado.

Tamara Montivero

Aunque su nombre quizás no sea tan reconocido, la joven emprendedora neuquina protagonizó una de las historias más conmovedoras de empuje y sacrificio en la ciudad de Neuquén. Tras haber preparado 20 pizzas para un encargo por delivery, se desilusionó al saber que el pedido formaba parte de una estafa virtual, por lo que decidió donar la comida a los pacientes internados en el Hospital Heller. Cuando su acto noble se difundió, su emprendimiento gastronómico vivió un despegue notable y hoy tiene miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales. Además, el vicegobernador Marcos Koopmann se hizo eco de su historia y aportó desde la Legislatura un horno pizzero para que dé un nuevo salto en su proyecto.

Jesús Escobar

Aunque tiene larga trayectoria en la política provincial, Escobar se transformó en una figura conocida a nivel nacional luego de que se anunciara su candidatura a la presencia de la Nación por el partido Libres del Sur. El dirigente de Cutral Co fue diputado provincial en Neuquén en tres períodos, y desde julio de este año se perfila como uno de los primeros candidatos firmes para las elecciones de 2023. En ese contexto, ya inició una campaña que lo llevó a participar de actos en distintas ciudades argentinas.

Lula Da Silva

El ex presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula Da Silva, derrotó en las elecciones de este año al actual mandatario brasileño Jair Bolsonaro, por lo que asumirá su tercer período como jefe de estado a partir del 1 de enero. Lula, de 77 años, pasó más de 500 días en prisión tras ser acusado por el caso de corrupción conocido como Lava Jato, pero su condena fue anulada por la Justicia al comprobar que se dieron errores procesales.

Iñaki Basiloff

El joven neuquino se convirtió en campeón mundial de paranatación luego de llevarse una medalla dorada en la prueba de 400 metros libres S7 del Mundial de Madeira, en Portutal, y conseguir también el récord parapanamericano. De esta manera, el nadador de 21 años se llevó la revancha después de los juegos de Tokio 2020, donde quedó en el cuarto lugar en tres competencias finales. Por sus logros, también fue reconocido con un premio Pehuén como deportista del año.

Hebe de Bonafini

El fallecimiento de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo se convirtió en un hecho histórico para el país, ya que se trata de la principal referente de uno de los organismos de Derechos Humanos emblema en el país y reconocido a nivel mundial. Aunque la activista de 93 años solía ocupar los titulares de los diarios por sus polémicas declaraciones, su historia fue un arquetipo de una época atravesada por la inestabilidad política en Argentina y donde las voces populares se convirtieron en un ejemplo de lucha para las siguientes generaciones.

Reina Isabel II

A los 96 años y por causas naturales, falleció la monarca con el reinado más largo en la historia del Reino Unido. Desde su ascenso al trono en 1952, se convirtió en la principal figura política de ese país y de los 52 países miembros de la Mancomunidad de Naciones, así como en la principal referente de la Iglesia de Inglaterra. Tras su muerte, fue sucedida en el trono por su hijo mayor, el rey Carlos III, lo que marcó el fin de una era para los británicos. A lo largo de su vida, protagonizó varios hechos históricos y también varios escándalos familiares que tuvieron amplia cobertura mediática.

Pedro Castillo

Asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2021, tras superar en la segunda vuelta de las elecciones a Keiko Fujimori por menos de un punto de ventaja. Sin embargo, el 7 de diciembre de 2022 dejó su cargo tras un autogolpe de estado. El Congreso lo destituyó, fue detenido y quedó con prisión preventiva por 18 meses por autogolpe de Estado, rebelión, conspiración y abuso de autoridad.

Pelé

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia junto Diego Maradona y Lionel Messi. El brasileño disputó cuatro mundiales y fue campeón en tres: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Según las estadísticas oficiales tiene 778 goles en partidos oficiales y 1303 contando todos los juegos. Este 29 de diciembre falleció a los 82 años en San Pablo producto de complicaciones derivadas de un cáncer de colon.

Hechos

Nevada histórica

Aunque en plena pandemia de coronavirus la ciudad ya se había teñido de blanco, este año se produjo una intensa nevada que dejó postales inéditas de la ciudad. El 24 de junio, miles de neuquinos salieron a las calles para disfrutar de los copos y tomarse fotos con el manto blanco que cubría las calles y los jardines. Este año, en la cordillera se vivió la nevada más intensa de los últimos quince años, aunque la sorpresa fue menor para sus habitantes, ya acostumbrados este tipo de fenómenos climáticos.

19-Refineria YPF.png

Un hecho trágico sacudió a la comunidad de Plaza Huincul en una madrugada del pasado septiembre. La explosión en un depósito de la refinería New American Oil, de esa localidad petrolera, dejó como saldo la muerte de tres operarios del turno noche de los cuatro que estaban cumpliendo funciones en ese horario. Aún hoy, sus familiares exigen que se esclarezcan las causas del hecho.

35- Exportación petroleo.png

Exportación récord de petróleo

Según las últimas mediciones publicadas, la provincia de Neuquén alcanzó una cifra récord de exportación de crudo en septiembre de este año. El gobierno de la provincia informó que se enviaron al exterior 2,6 millones de barriles, lo que representa un 30% de la producción total, a un valor que promedió los 85 dólares por barril. Se espera que estas cifras se mantengan e incluso aumenten hacia el final del año.

Censo 2022

Después de varias postergaciones por la pandemia de coronavirus, en mayo de este año se celebró un nuevo censo de población y vivienda para conocer el número total de habitantes de la Argentina. Esta vez, las encuestas tuvieron también una modalidad virtual, que permitió agilizar los procesos y reducir el riesgo de contagio de COVID-19. De esta manera, se determinó que el país tiene un total de 47.327.407 de habitantes.

Inflación nacional

Aunque las noticias sobre la inflación son moneda corriente desde hace una década, la medición del Índice de Precios al Consumidor del mes de julio representó una cifra récord para el país. En un mes, la suba generalizada de los precios fue de 7,4%, lo que representa el valor más alto en los últimos 20 años. Aunque luego el proceso inflacionario se desaceleró, se estima que la inflación anual podría alcanzar los tres dígitos.

Escándalo en los Oscar

Aunque la gala de entrega de los premios de la Academia suele ser uno de los eventos más esperados de Hollywood, este año estuvo en el foco mundial a partir de un hecho escandaloso. El actor Will Smith, uno de los nominados a la estatuilla y finalmente ganador del premio, se subió al escenario y le pegó una bofetada al presentador del show, Chris Rock, luego de que éste hiciera una broma de mal gusto sobre la calvicie de su esposa, que padece alopecia. Durante el evento se disculpó con los otros nominados y dos días después de su agresión, renunció a la Academia, que decidió vetarlo por diez años y no permitir su participación en otras actividades de la organización.

Guerra entre Rusia y Ucrania

El 24 de febrero de este año, la invasión rusa a territorio ucraniano causó sorpresa a nivel mundial. Si bien el conflicto bélico data de 2014, la tensión escaló a partir de la negativa rusa de que Ucrania ingrese a la OTAN. Desde la invasión, el conflicto armado se mantiene y ya provocó el exilio de casi 7 millones de ucranianos, así como miles de muertes. La guerra también se tradujo en una crisis económica de impacto internacional, a partir del incremento de los precios de los combustibles y los alimentos, que generó una inflación generalizada incluso en países desarrollados.

Estreno de Argentina 1985

El estreno de la película Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, se convirtió en un verdadero fenómeno de masas en las distintas ciudades argentinas y también en el exterior. Durante sus semanas en cartel, superó la cifra del millón de espectadores y el filme quedó preseleccionado para competir en los premios Oscar como mejor película extranjera. En la cinta, Ricardo Darín interpreta al fiscal Julio Strassera durante los juicios a las juntas militares que habían comandado la dictadura cívico militar tras el golpe de 1976.

Acuerdo con el FMI

El gobierno nacional alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares y así postergar los vencimientos previstos para 2022 y 2023. De esta manera, el Estado argentino se someterá a un proceso de 10 revisiones para obtener más de cuatro años de gracia y comenzar a pagar el dinero adeudado en 2026. Aunque el acuerdo fue resistido por distintas organizaciones sociales, finalmente fue aprobado pro el Congreso y permitió darle algo de alivio a la economía argentina.

Un camión cayó del Tercer Puente al Río Neuquén

En mayo un pesado camión perdió el control sobre el Tercer Puente, que une Neuquén con Cipolletti, y cayó al lecho del río Neuquén. El chofer pudo salir ileso por sus propios medios y algunos vecinos se acercaron al lugar a rescatar la mercadería que quedó en el agua. Pocos días después el vehículo fue rescatado en un impresionante operativo.

Gasoducto Néstor Kirchner

En abril, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó la provincia de Neuquén para anunciar la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, una obra pública de inversión millonaria que permitirá ampliar la capacidad de transporte del gas que se produce en Vaca Muerta con el objetivo de expandir la capacidad productiva de las industrias de todo el país. La obra, que ya está en marcha y se realizará por etapas, implica también un gran impulso para la economía neuquina, que prevé un incremento en la producción de gas.

Turismo récord

A partir de la pandemia de coronavirus y el complejo escenario cambiario del país, la provincia de Neuquén registró cifras récord de turismo tanto en la temporada de verano como durante las vacaciones de invierno, donde una nevada histórica también motivó a los fanáticos del esquí a visitar las pistas neuquinas. El aeropuerto de Chapelco recibió vuelos desde San Pablo, Brasil, y la ocupación hotelera se mantuvo en niveles altos incluso hasta septiembre, cuando finalizó la temporada de nieve.

Dólar Blue récord

En medio de un inflación galopante, crisis en el gobierno con la salida de Martín de Guzmán del ministerio de Economía, el paso de Silvina Batakis y la llegada, finalmente, de Sergio Massa, el dólar fluctuó sin parar en 2022. Se crearon nuevas cotizaciones para turismo, industria y exportaciones, pero el blue o informal fue el tipo de cambio que más vario. Comenzó 2022 a cotizando a 208 pesos, en agosto pegó un salto hasta los $291 y el 28 de diciembre alcanzó el récord: $359.