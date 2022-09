El álbum de fotos de Delfina Longobardi, la hija de Marcelo

“Si se me mete algo en la cabeza, no me detengo hasta que lo hago y lo termino. Soy amable, carismática, alegre, activa… Me gusta hacer cosas por las demás personas”, empezó diciendo.

“Cuando empecé con este fanatismo por el cine, el deseo de ser actriz y entrar a esta industria, siempre me imaginaba actuando en las películas. ¡Me aprendía los diálogos enteros de todos los personajes! Siempre tuve mucha imaginación. Y además del cine me encanta la moda. Mis diseñadores preferidos son Oscar de la Renta, el Chanel de los noventa y a Versace lo considero épico. Entre las modelos internacionales que más me inspiran destaco a Bella Hadid, la sigo desde hace muchos años. Es una genia. En el cine soy fan de Marvel, y admiró a actores como Tom Holland y Ana de Armas”, agregó.

“Le dije a papá que me gustaría acompañarlo en su trabajo de la CNN, interactuar con ese mundo, y desde que me metí, lo maquillo y lo peino, porque sino él no hace nada (Risas). Me ocupo de que esté bien vestido antes de salir al aire, que tenga buena luz… Me gusta el estilo que tiene papá, no le quiero cambiar nada. Lo que sí es que lo ayudo a combinar la ropa, o si vamos de compras, lo asesoro. A veces por ahí le digo cosas que no comparte, pero bueno, siempre elegimos lo que a él le gusta”, señaló.

“Soy igual que él con el tema del orden, también soy muy ansiosa. Tengo que tener todo perfecto y organizado. En eso somos iguales. Sentimos la misma pasión por lo que nos gusta hacer, disfrutamos de las mismas películas”, finalizó.

