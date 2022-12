El álbum de fotos de la esposa mexicana de Fernando Bertona

“En el 2020 le mandé un ‘fueguito’ y me dio el ok... y bueno, hoy casados”, comenzó la entrevista que le brindó a Intrusos desde su nuevo país de residencia. Según detalló, Escudero “es una productora de todo lo que se necesite, es una genia que soluciona todos los problemas. Desde Playboy hasta un casamiento, ha hecho películas en Argentina para México”.

“Nos fuimos enamorando de a poquito”, dijo él, a pocas horas de haberse llevado a cabo el civil, “que para mí es la fiesta más importante, porque es donde ponés la firma, el resto es una ceremonia”. La fiesta fue íntima y entre amigos a la canasta, donde todos llevaron comida, no fue esta la única fiesta que tendrán, ya que decidieron que también habrá una ceremonia y festejo en la playa previsto para abril próximo, aunque “todavía no sabemos si en Acapulco o Playa del Carmen”, aseguró el ex bailarín del Bailando.

1.png