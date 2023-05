El allanamiento que encabezó Marixa Balli por maltrato animal: "Se encontraron armas"

Marixa Balli dio un móvil para Desayuno Americano, el programa de América TV que conduce Pamela David, desde el lugar de los hechos y detalló: "A mí no me robaron ningún perro. Yo me involucro hace mucho tiempo, desde 2016, en el maltrato animal para colaborar y ayudar a la gente que a veces no tiene ni voz ni voto, entonces nos unimos. En esta situación el perrito fue agarrado y nunca lo quisieron devolver lamentablemente y se torna denso todo, pero bueno, ahora no se lo está encontrando, no se entiende por qué, porque todos los vecinos saben que el animal está".