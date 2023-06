El amor entre Maxi López y su pareja, Daniela Christiansson

A continuación, Daniela mostró la intimidad de la habitación, donde se la ve recostada, descansando luego de dar a luz y con la pequeña reposando en su pecho. La publicación se llenó de miles de mensajes tiernos y de bienvenida para Elle, aunque de momento no se manifestó Wanda Nara. La empresaria, que en los últimos tiempos logró reconstruir el vínculo con su ex luego de las grandes batallas mediáticas, había sido una de las primeras en saludar a Daniela cuando contó la novedad de su embarazo.

“Estar embarazada es una de las experiencias más hermosas del mundo, pero: ya gané 15 kg. en 7 meses. ¡Tengo marcas que no se van! Tengo venas varicosas, tengo celulitis”, comienza diciendo la modelo en un texto que escribió sobre las distintas escenas. Y continuó: “Mientras cuido mi cuerpo, hago ejercicio y me mimo. Tengo reflujo, hinchazón. No me siento cómoda sentada, acostada o de pie. Me duele el cuerpo, me pesa todo, tengo complicaciones. A veces tengo miedos, dudas, puedo estar nerviosa y llorar. ¡Y pasó!”.

Cabe recordar que, después de ocho años de relación, la modelo y el exjugador anunciaron la llegada de su primer hijo en común en septiembre del año pasado al publicar la ecografía del bebé. Y Wanda fue una de las primeras en reaccionar. “Felicidades, se agranda la familia”, escribió la empresaria etiquetando a su ex.