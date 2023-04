Ángel Darbesio nacido en Plaza Huincul el 12 de marzo de 1943 forma parte de esa historia heroica y creativa. Nacido en el hospital que funcionaba en el mismo lugar en donde hoy está el Museo Carmen Funes, a la vera de la Ruta 22, pasó en la localidad toda su infancia y adolescencia, cursando los estudios secundarios en la Escuela Industrial.

A los 16 años se mudó a Cipolletti desde donde viajaba a la Escuela Industrial de Neuquén dirigida por aquel entonces por el Ingeniero Perticone y ya de niño soñó con los micrófonos y los medios de comunicación. “Uno de niño empieza a tejer sueños y empieza con “me gustaría hacer esto y esto otro” y otros planes que van cambiando en la medida en que vamos creciendo. Yo pertenezco a la generación de los que nos criamos escuchando radio, dado que en esa época era el medio de comunicación más adelantado y accesible. Teníamos para escuchar tanto la Onda Larga (Long Wave) y Onda corta (Short Wave) siendo la mayoría de las emisoras que sintonizaban las que venían desde Buenos Aires o bien desde Chile y así fue naciendo mi inquietud y la pasión por los micrófonos, pensando en que la carrera que quería seguir era Locución", contó a LMNeuquén.

"La cuestión se transformó entonces en la práctica de la lectura en voz alta, para manejar los tiempos, poner énfasis en las frases, hacer correctamente las pausas y todos esos detalles que se aprenden en la profesión. En 1964, mientras estaba haciendo el servicio militar en la ciudad de Neuquén, en uno de los francos que tuve, fui a una bicicletería en la que escuché a “Lechuguita Morán”, haciendo una señal de ajuste de la radio y le pregunté al bicicletero que radio estaba escuchando y me contó que estaba por inaugurarse la LU19 de Cipolletti. Para octubre del mismo año me presente en la emisora, recuerdo que me atendió el señor Abraham Tohmé y que llamó al jefe de programación y me tomaron ahí mismo una prueba de grabación. Eso para mí, significó un espaldarazo muy grande ya que se abrían las puertas en las que se expandirían mis sueños. Ahí nomás me preguntaron si podía cubrir el turno de la noche para ir practicando locución con el locutor de turno, aún no salía “al aire” pero lo seguía intentando,finalmente, la extensión de mi baja en el servicio militar postergó mis anhelos", agregó.

Darbesio recordó que a los pocos días de terminar el servicio de conscripción, comenzó a trabajar en YPF en Plaza Huincul y se enteró de que en el mes de marzo había comenzado a transmitir un canal de televisión local de circuito cerrado, que por aquel entonces era como si se tratara de un canal de aire, aunque en verdad la señal llegaba por cable sólo a los domicilios.

La primera transmisión por cable tuvo lugar el 1 de mayo de 1964 cuando la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPeH) puso a funcionar el Canal 3 Superama de televisión de circuito cerrado en Cutral Co, lo que fue considerado además el primer canal gremial del país.

"Me presenté en el año 1967 trabajando en primera instancia como administrativo gracias a mi amiga Olga Vallejos que dejaba su lugar vacante. Por eso siempre aclaro que, aunque desarrollé tareas de locución y periodismo, no estoy recibido en ningún instituto ni universidad. Empecé haciendo una publicidad de televisores en un programa que se llamaba “Microshow de los Sábados”, programa que iba en vivo y tenía una duración de Media hora. Después hicimos “Telesíntesis Deportiva” con Américo del Campo extendiéndolo y fusionándolo con “Microshow” todos los domingos durante una hora. Pasaron por allí entre otros, los “Quilla Huasi”, “Los Hermanos Tacunau”, a Nicky Jones del Club del Clan", dijo Ángel.

"Así fue como comencé a integrar el staff de Canal 3 Superama, que fue la primer estación sindical argentina y además la primera estación televisiva de la provincia del Neuquén, comenzando sus primeras transmisiones en marzo de 1965. Allí conocí a María Margarita Domina, a quién bautizaron como “La Pinky del Desierto”, con María Elena y con Jorge Carlos Guzmán quién trabajó posteriormente en LU5 Neuquén. Desarrolle allí una carrera de cuatro años de duración”, agregó.

La actividad periodística de Ángel lo llevó a extender su oficio a la prensa escrita y al canal capitalino. En el año 1971 ya era corresponsal para el Diario “Sur Argentino” y en 1972 llegó a Canal 7 Neuquén con un trabajo de publicidad institucional, con pauta y diseño propio, para hacer la locución junto a José Castaño miembro del informativo de la dicha emisora televisiva. "Recuerdo que la locutora de turno era Susana Herrera, en la consola de sonido estaba Chiche Capossoli, otro de los Locutores era Carlos Agundez Schiel y encargado de la parte artística y de Transmisión Pedro Tecles", contó Darbesio.

"Mientras estuve en el canal de Cutral Co, yo me dediqué también a hacerPeriodismo deportivo, ya que era un espacio que no estaba cubierto. Al principio fue un espacio de 15 minutos, después fue creciendo y le puse el nombre de “Telesíntesis Deportiva”. Hasta me hicieron un decorado muy bonito con el símbolo de la llama votiva y los anillos de los Juegos Olímpicos. Un detalle anecdótico es que las siluetas de los deportistas, fueron modeladas en base a unos muñequitos coleccionables de una conocida bebida gaseosa.

"En 1975 fui corresponsal desde Cutral Co para el programa “Radio Deportes” que se emitía por LU5. Era una época de oro en la que estaban también Néstor Radivoy, Pepe Ramos Paz como comentarista y con el básquet Juan Carlos Marín. En cuanto a la tecnología televisiva con la que nos manejábamos en los '70,llegaron los videos de Video Tape que revolucionaron todo porque por entonces sólo teníamos un equipo con cinta de una pulgada de ancho y Canal 7 de dos pulgadas. Hasta ese momento no habíamos tenido salvo por la película de 16mm y las filmaciones de “Carbonel Producciones”, la oportunidad de grabar en video”, añadió.

Para quienes fueron testigos de esas épocas, en las que aún no inclinábamos la cabeza, hacia una pantallita entre nuestras manos, para buscar información, puede que esas vivencias nos conquisten nostálgicamente el corazón.

“Esos primeros tiempos probamos los equipos en el momento en que se estaba dando la “unificación de fútbol en la provincia, en la realización de la Copa “Río Negro” con el partido inaugural en la cancha de Independiente de Neuquén que enfrentaba a Frontera de Zapala. La cobertura la realizamos con nuestro móvil y esos equipos, grabando la televisación completa del partido, inclusive con la inclusión de reportajes a los jugadores tras el encuentro. Hoy lógicamente todo está mucho más profesionalizado y también ha cambiado enormemente la tecnología, lo nuestro era muy criollo, casi hecho a mano y con recursos muy limitados. Era todo muy romántico y esforzado” concluyó Darbesio volviendo a prender el celular que durante toda la entrevista mantuvo apagado como si ese moderno artefacto no existiese en realidad, entre tantos recuerdos.