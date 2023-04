El ataque de calentura de la China Suárez con una fan en las redes sociales

Es que desde que anunció su separación, la artista siguió subiendo fotos a su cuenta de Instagram con total normalidad, y a pesar de algún que otro posteos aclarando ciertas cuestiones relacionadas con la separación de Rusherking, la mayoría de los contenidos compartidos por la actriz no tienen nada que ver con su ex, algo que a algunos de sus seguidores no parece ser cierto.

Ofuscada de que le vivan mencionando a su ex, la actriz no dudó en responderle: “Chicos, es una cara que hago hace mil años. No es un mensaje para nadie”. Esta respuesta generó un sinfín de comentarios de los otros seguidores de la China. “Rusher subió una historia con el mismo gesto, y para los que no saben, Justin Bieber es de Piscis”, escribió una, “La China separándose y subiendo 70 fotos por día sola somos todas”, agregó. “Dios mío, ese Rusher no sabe nada”, escribió uno de sus seguidores haciendo alusión a la gran belleza de la actriz.

La realidad es que hace unos días la actriz si había hecho un posteo en sus redes relacionado a Rusherking luego de que se dijera que se había reconciliado con el cantante. “No hay ningún tipo de reconciliación”, se expresó antes de agregar: “No hubo pelea. Solo una separación de dos personas que se quisieron mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz. Gracias”.