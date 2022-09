El ataque de furia de Kyrgios tras quedar eliminado del US Open: destrozó dos raquetas al hilo

Pero el ataque de ira no terminó ahí. Insatisfecho con el destrozo de su primera raqueta, Kyrgios tomó una segunda de su bolso y la partió de un solo golpe, mientras su rival saludaba al público con el brazo en alto.

https://twitter.com/thirdandfivepod/status/1567377299896426501 A meltdown from Nick Kyrgios after losing in the US Open quarterfinal! pic.twitter.com/hUTaihlTBF — Third and Five Podcast (@thirdandfivepod) September 7, 2022

Durante el juego, el polémico tenista australiano también había lanzado su raqueta contra el suelo en un gesto de frustración y posteriormente fue advertido por el umpire por lanzar una botella a la pista durante la pausa previa al comienzo del cuarto set.

"Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que, ahora que he tenido éxito en un 'grande' (Grand Slam), los demás torneos no tienen valor. Lo único de lo que se acuerda la gente en un 'grande' es si ganas o si pierdes. Creo que prácticamente todos los demás torneos del año son una pérdida de tiempo. Solo deberías competir en los ‘grandes’. La gente se acuerda de ti por los 'grandes'", declaró Kyrgios en la rueda de prensa post derrota ante Khachanov.

"Lo que ha ocurrido es devastador, no sólo para mí, sino para todos los que querían verme ganar. Me siento como una mierda. He defraudado a mucha gente. Me siento que, o lo gano todo o lo pierdo todo, siento que he fracasado en este torneo en este momento, eso es lo que siento", se lamentó luego.