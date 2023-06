El aviso sin filtro de Morena Rial a Jorge: "Que en Madrid no le pase nada porque..."

Es que entrevistada por el notero de LAM, la mediática mostró su fastidio por el viaje de su padre e hizo referencia al último viaje que este había hecho junto a su nueva novia. "Que no le pase nada porque no viajo", declaró contundente.

Pero claro, las polémicas con su padre no fueron las únicas que tuvo Morena Rial, quien fue acusada en las últimas horas de haberle robado dinero a Estefi Berardi, Marcela Feudale y Mónica Farro. Furiosa, la hija de Jorge Rial no dudó en responder con todo el enojo que tenía contenido.

“Nada que ver. Yo no toqué nada, no sé… Me parece una vergüenza total, pero yo no toqué nada. Me ponen a mí como si yo hubiera tocado algo y que me escriban a los que les faltó algo, pero es una locura que me acusen de algo”, aseguró.

“Me escribió todo el mundo, me mandan tiktoks diciendo que estoy robando tarjetas. ¡Es una locura, amiga! O sea, que le use la tarjeta a mi papá no significa que yo le haya ‘choreado’ la tarjeta a alguien. No entra en ninguna cabeza”, agregó Morena Rial.

More Rial 2.jpg

“Me parece una falta de respeto total a mi persona. ¿A dónde me voy a meter la tarjeta? Andaba con un jean y un blazer, ni cartera tenía. Boludeé con vos en el pasillo, me cambié, salí y ya”, aseguró antes de agregar: “Me acusan de andar ‘choreando’ y mirá si voy a ir al canal para darles el gusto que digan ‘sí, es una delincuente’. No, mi amor. Yo no soy así, no me manejo así".

“Una cosa es que le use la tarjeta a mi papá, que es mi papá y es un problema familiar, y otra es que vaya y robe. No me manejo así”, cerró.