El Bambino Pons contó cómo perdió a la mujer de su vida

“Yo quería salir con ella sábado y domingo. Tenía solo dos años trabajando en mi profesión. Y ella me dijo que siguiera con lo mío, que me respaldaba. “Nos vemos a la noche”, me decía. Sin ella, hubiera sido un oficinista. Hubiera largado todo. Era mi primera novia, estaba muy metido. Nos casamos en el ‘82 y Pablo nació en el ‘85. Después dejó de trabajar para dedicarse a la familia y en 2008 el de arriba le dijo ahora te toca a vos. A mí se me cayó una cortina pero tuve un gran apoyo de la gente. Además, relatar los partidos me ayudaba para despejarme un rato. Trabajaba con Bilardo y el Bambino Veira. El duelo lo hice durante un año”, explicó.

El Bambino .mp4 Bambino Pons habló de su mujer

“Sí, pero nos perdimos los mejores años. Yo empezaba a ganar unos manguitos y podíamos viajar, pero por la columna no era recomendable trasladarse. Le agarraba neumonía. Entonces no podíamos ir ni al Caribe, ni a Montevideo, ni a ningún lado. Todo el mundo te da sugerencias, pero había que ponerse en mis zapatitos. Veira me decía: “Bambinito, no te quedes en tu casa porque te enterrás”, confesó.

pons dos.jpeg

Luego habló de cómo empezó con los cantos en la Premier League: “Me dijeron que pruebe. Y como funcionaba, le empezamos a poner música. Llegaban 40 faxes por partido de Premier League. De Colombia, Uruguay, Guatemala, México, de Argentina... poco. Me pedían que siga. Yo empecé con un tema de Verón en el Manchester. Después seguí con Van Nistelrooy pero ya de fondo le poníamos la música original, me dejaba la pista. Por medio de Ronald de Boer le hice llegar un casette a Van Nistelrooy. Y por Heinze supe que lo terminó escuchando. El estribillo de los Beatles es mejor que el de los Stones. A Julián Alvarez le elegí uno de La Renga. Tengo buen oído, pero mala garganta. Mi operador llegó a tener 100 pistas. Me da más bronca que me digan que cantó mal, a que no se nada de fútbol”.