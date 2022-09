El banco le devolvió el dinero que le robaron de su cuenta, pero...

Finalmente el Banco Galicia acreditó en su cuenta el dinero que alguien le había sacado mediante una transferencia que la entidad reconoció como extraña pero no bloqueó. Lo hizo este miércoles por la mañana.

El problema fue que no le devolvieron la totalidad de sus ahorros: 159 mil pesos. El banco retuvo una parte en nombre de los Ingresos Brutos. Eso motivó nuevamente la indignación del damnificado. "Fue un error de ellos, no mío. Es un robo hormiga lo que están haciendo. Poca plata, pero no corresponde", tiró.