El barcito para gatos que es furor en Japón

Situado en el barrio Ashigaoka, este restó se levanta como único en la zona. Tiene carta con una amplia variedad de bebidas alcohólicas y una selección de pequeños platos exquisitos, como también horas y media diarias de after-hour, para consumir bebidas al 50%.

Sin embargo, son los felinos que caminan por el lugar o duermen en una silla a tu lado el principal encanto. El restó Akanasu abre a las 18 y tiene una suave iluminación, con plantas en macetas que decoran el lugar y un indudable estilo retro. Está atendido por su dueño: el señor Koyanagai, que nunca tuvo un gato como mascota en sus 60 años de vida, pero a medida que fue envejeciendo, junto a su esposa comenzaron a rescatar gatos de refugios de animales.

“Siempre me atrajo la naturaleza caprichosa de los gatos”, explica Koyanagi. Y fiel a su palabra, no obliga a los gatos a trabajar. En el local hay varios carteles que piden a los clientes que se abstengan de acaparar a los gatos o coaccionarlos a jugar cuando no están de ánimo. Que los gatos decidan interactuar con los clientes queda totalmente a discreción de ellos.

También se advierte a las personas de no alimentarlos desde sus platos: para eso, el lugar provee a sus comensales de golosinas especiales para gatos, que se les da con la mano y podrá hacerse amigo del gatito. Y a ronronear se ha dicho....

Barrio tranquilo: El local queda en Tokio, aunque no en la zona donde están la mayoría de los bares.

Exceso de hÍgado, el riesgo de lo casero

Por Sergio Gómez (veterinario)

La toxicosis por vitamina A es frecuente en los gatos alimentados exclusivamente con hígado u otras vísceras. Actualmente, esta condición no es común porque la mayoría de los felinos domésticos recibe alimentos balanceados, pero algunas personas todavía les incorporan hígado, leche y diversos restos de comida en su dieta creyendo que es lo apropiado para sus mascotas carnívoras. El hígado contiene una gran cantidad de vitamina A, pero el efecto patológico de su acumulación es el desarrollo de un síndrome denominado espondilosis cervical deformante o “gato de yeso”. Al progresar la enfermedad, los gatos adoptan una postura muy característica: se sientan en una posición con las patas delanteras elevadas. Frecuentemente caminan con las patas delanteras flexionadas y con la cabeza hacia abajo. La enfermedad, que aparece en la etapa adulta, progresa hasta llegar a la invalidez.