El barrio que no descansa: partidos de fútbol y música al palo en plena madrugada

“No la cortan más, están a veces hasta las cinco de la mañana con la pelota. Es realmente desesperante, no hay una sola noche de paz”, dice Jorge, un vecino que no se llama Jorge, por miedo a represalias, y que contó la historia de la única plaza del barrio Parque Industrial de Neuquén, un sitio que no descansa y que toma vida por la madrugada.