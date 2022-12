El Bichi Borghi le cuenta a LMN qué jugador sería clave ante Croacia

"Argentina no tiene la posibilidad de atacar por los costados todo lo que quiere, si está Di María abrir la cancha es bastante interesante, por el lado derecho lo hace bien, cuando no lo tuvo, la selección se vio complicada...", analizó el ex enganche que condujo a Argentinos Juniors a la obtención de la Copa Libertadores.

image.png

También elogió la "pegada" de Enzo Fernández y la solidez de la Scaloneta.

"Bien Enzo, dentro de un equipo compacto. Y si el equipo anda bien, cualquier jugador que entra y tenga cualidades lo hace bien. Fernández puede ser un aporte bien grande. Por la pegada y porque juega bien. Si no tenés posibilidades de entrar a las áreas, si hay mucho tránsito y esas zonas están cercadas, la pegada es muy buena", resaltó.

Y algo sabe del tema el Bichi, que era dueño una pegaba formidable. ¡Ojalá la peguemos, Fideo sea titular y la rompa!