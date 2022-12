El Bild se hizo eco de la petición a Francia: "Deja de llorar"

image.png

"Desde que ganamos la final del Mundial, los franceses no paran de llorar, de lloriquear y de no aceptar que Argentina es campeona del mundo. La petición es que los franceses dejen de llorar y acepten que Messi es el mejor de la historia del fútbol y tiene a Mbappé como hijo", explica el impulsor de la particular idea, según consigna ese poderoso medio.

Como se sabe, los franceses se sintieron despojados en la dramática y reciente definición de la máxima cita. El diario francés "L'Équipe", entre otros, cuestionó duramente la actuación del árbitro polaco Szymon Marciniak (41).

image.png

Afirman que el gol de Lionel Messi (35) que supuso el 3-2 en la prórroga no debería haber contado porque dos suplentes argentinos ya estaban en el campo antes de que el balón cruzara la línea. Y también cuestionan el penal a Angelito Di María, que derivó en el 1 a 0.

"Dejá de llorar Francia", hasta en Alemania te lo suplican.