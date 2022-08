El brutal nocaut de un argentino que "vale contrato de UFC"

De esta manera, el oriundo de Salta desembarcará en la UFC con un impotente invicto de 11-0. "No puedo creerlo todavía, pero desde otro lado sí porque entrenamos duro para esto. El trabajo duro tiene sus reflejos. Más que contento. Todavía no lo puedo creer. Llegué para quedarme. Salí a arrebatarlo, yo quería ganarme el contrato. Te soy honesto, no me acuerdo de ninguna pelea mí, cuando suena la campana entro en 'modo asesino' y no me puedo acordar", expresó Esteban tras la pelea.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UFC (@ufc)

"Es mi sueño, me vengo rompiendo el lomo hace mucho por esto. Que felicidad, un argentino más. Le dedico esta victoria a mi mamá que es la que me ayudó siempre, gracias a ella estoy acá. Tengo 26 años y hasta el día de hoy me mantenía ella, por así decirlo. Ma, te prometo que te voy a devolver cada gota de sudor que derramaste por mí", agregó el argentino ante los micrófonos del "Dana White's Contender Series".

Esta no es la primera vez que Esteban Ribovics derriba a sus rivales de manera rápida. A principios de 2022 enfrentó a Franco Aranda en Samurai Fight House y lo dejó en la lona en tan sólo 27 segundos. Además, en diciembre de 2020 tardó apenas 7 segundos en derribar a José Arauz en el marco del Fusion Fighting Championship.