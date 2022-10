El bullying que "mata" y la muerte de su mamá golpearon duro a Higuaín

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCix1X6npoBh%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=d06143e8-4236-4cdc-b5b6-6d38631b89a7&access_token=EAAGZAH4sEtVABAG6H5RdFF3BvVxhA73o8Td7HI4MkXdrLUOfI9KEL3SOZCnMBV1FTn1XKlago815JnXw5VhMp8mGqmMIZAiZB11IcW3RnVZBi1hoQACqHPTAC8dafumeSVnOK5WoVSZCgThuZA42EtYrFpBw0aQqn1FHo8J7UxNS5NwmdSZBGhnZCZCHSIBiSoz1UZD View this post on Instagram A post shared by SportsCenter ESPN (@scespn)

Reforzó el concepto con una frase desgarradora: "Por cinco segundos de tu tiempo que cargás por una computadora estás destruyendo la vida de otra persona".

Y culminó: "Yo cuando estaba en la Selección no estaba disfrutando no por los goles errados, sino por todo lo que se generaba después con las cargadas. El bullying se hizo normal y lo sufren millones de personas que no lo comunican. A veces, hasta produce muertes. Y la gente no toma conciencia de eso".

Otra adversidad con la que debió lidiar Gonzalo estos últimos años fue la muerte de su madre Nancy, quien luchó con una grave enfermedad y a la vez también sufrió por el bullying que padeció uno de sus adorados hijos.