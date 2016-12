El Cabezón ratificó el adiós, ¿el Muñe también se aleja?

Buenos Aires.- Todo es alegría por estas horas en el mundo River. Sin embargo, el día después de la obtención del título de Copa Argentina llegó con algunas sorpresas. Por un lado, Andrés D’ Alessandro, pilar fundamental de este equipo, confirmó su alejamiento del club y su regreso al Inter de Brasil, club en el que es ídolo y que recientemente bajó a la segunda categoría del fútbol brasileño.

“Me voy sintiendo el cariño de todos, necesitaba un aplauso como el del otro día (en el Superclásico) y el de anoche, eso me lo llevo guardado para siempre, gracias a todos”, dijo el Cabezón en conferencia de prensa, oficializando su despedida. “Voy a volver a Brasil, ya se lo dije a los dirigentes y al cuerpo técnico, eso es lo que puedo decir por ahora. Inter es el dueño de mi pase y si me toca quedarme trataré de que vuelva al lugar que se merece”, agregó.

Por otro lado, el que puso en duda su continuidad en el club no fue otro que Marcelo Gallardo, el DT multicampeón del Millo que podría ponerle fin a su exitoso ciclo.

“No estoy diciendo ni que me voy ni que me quedo, no quiero especular. Tengo un gran aprecio por River, pero quiero tomarme unos días para pensar”, así lo aseguró el propio Gallardo el día posterior a la gran victoria ante Central.

“Hemos conseguido muchas cosas, este ciclo ha sido muy exitoso. Tengo que ver qué es lo que tenemos para ir en busca de nuevos desafíos”, consideró el Muñeco, que de esta manera podría dirigir su último partido el domingo próximo ante Olimpo, en Bahía Blanca.

¿Y la Libertadores, Muñe? “Jugarla genera un gran desgaste y quiero detenerme a pensar si estoy preparado para afrontarlo”, completó.

