El cambio de look de Mery del Cerro: "Lo pedía a gritos"

Precisamente en esa red llegó la respuesta de ella: "El carrete del amor de este finde. Feliz cumple Mi Amor, por un año más de aventuras".

"Disfrutando un año más rodeado de mis Amores. Que la vida me siga regalando estos momentos juntos viendo crecer a las princesas con alegría", sentenció.

"Todas las veces que dijeron lo de los rumores de ruptura y de más son totalmente falsos, nunca pasó nada. Meme trabaja mucho viajando, entonces hubo un momento este año que él se fue a Nueva York por trabajo, se quedó varado dos meses y ahí se empezó a decir algo de crisis", dijo unos meses antes Mery, en Mañanísima.

"Están diciendo cualquier cosa... Con Meme estamos bárbaro lo extrañamos un montón y él a nosotras, hablamos todos los días, si Dios quiere en breve está con nosotras", siguió diciendo, pero esa vez en una historia de Instagram.

Ángel de Brito habló de Mery del Cerro.mp4 Ángel de Brito habló de Mery del Cerro

"No está bueno que se hable cuando no se sabe porque tenemos hijas, padres y la gente que nos conoce termina creyendo que eso es verdad. Nosotros no lo vivimos de esa manera porque sabemos que no es real y estamos súper bien como familia. Tampoco está bueno que la familia crea algo porque lo ven y entienden que por ahí es real", finalizó.

La exparticipante de MasterChef Celebrity 3 y el dj están en pareja desde el 2010 y son papás de dos niñas llamadas Mila y Cala, y la historia se sigue escribiendo a pesar de los rumores. ¿Seguirán de la misma forma?