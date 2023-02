El Campamento Anticapitalista, la propuesta de la izquierda que es furor en las redes

“Son tres días con pileta, fulbito, fiesta, charlas de política, marxismo y actualidad, talleres y un montón de cosas más. Vamos, nos formamos, la pasamos bien y nos preparamos para las peleas que se vienen”, cierra la invitación al campamento que será llevado adelante los próximos 18, 19 y 20 de febrero en un camping del partido bonaerense de Luján.

El video rápidamente se viralizó y generó críticas y debates. El ala liberal, por ejemplo, apuntó contra las actividades promocionadas y el precio de la experiencia, que ronda los $15 mil por persona, por considerarlos contradictorios a la filosofía que pregonan desde la izquierda.

En diálogo con Infobae, Federico Winokur, dirigente de la Juventud Ya Basta del Nuevo MAS, explicó que el campamento es “autofinanciado”, ya que el valor fijado “es el necesario” para cubrir todos los gastos que demanda el evento. “Los asistentes al campamento tienen todo incluido. El transporte hasta el lugar, la comida y la estadía por los tres días”, dijo.

“Además de las actividades sociales y deportivas como pileta abierta todo el día, torneos de futbol, voley, paintball, hay una noche de fiesta con DJ en vivo, una noche de fogón y bandas, cine al aire libre, talleres de serigrafía, fotoperiodismo y un montón de cosas más”, añadió Winokur, quien fue el candidato más joven en encabezar una lista para diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires durante las elecciones pasadas.

Según relató el dirigente, al campamento asisten jóvenes de todo el país, junto a delegaciones de Francia, Brasil y Costa Rica. “El Campamento se hace viral porque hay muchísimos jóvenes que creen que el capitalismo es una porquería que les roba el futuro”, explicó respecto a las críticas recibidas.

Campamento Anticapitalista.

Una de las reacciones al video que más llamó la atención fue la de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, quien reaccionó con una expresión de risa a los motivos para asistir al encuentro. Sin embargo, el comentario del empresario no sorprendió a los referentes del Nuevo MAS: “Es obvio que no le iba a gustar un campamento anticapitalista porque cuestiona todo lo que él hace”, dijo Winokur.

“Los anticapitalistas no queremos retroceder en todos los desarrollos tecnológicos que generó la humanidad y vivir en una cueva. Lo que queremos es que todas las personas puedan acceder a ellos y no solo una minoría. La desigualdad es enorme y mientras algunos millonarios se pasean en cohete, tenés pibes precarizados que andan en bicicleta como esclavos de las aplicaciones y no les alcanza para llegar a fin de mes. El Anticapitalismo es un sentimiento real de muchísima gente acá y en todo el mundo. Por eso también les molesta tanto a los libertarios y a la derecha en general”, opinó el dirigente.

La contrapropuesta

En respuesta a la agrupación de izquierda, la influencer Delfina Wagner publicó un video en el que explicó “las 5 razones para no asistir a ningún campamento anticapitalista”, que también fue rápidamente viralizado entre los usuarios de las redes sociales.

“Ver ese tipo de contenido me genera mucha preocupación. Como jóvenes tenemos una responsabilidad enorme en la cuestión política mirando hacia el futuro, y los pibes que siguen con la hipocresía de decirse ‘anticapitalista’, mientras se benefician de las ventajas del sistema, lo único que logran es restarnos seriedad. Eso sumado a la bronca natural que te genera ver personas defendiendo regímenes totalitarios famosos no sólo por su fracaso en lo económico sino también por sus violaciones a los derechos humanos”, expresó Wagner.

Tras la publicación de su video, la influencer contó que recibió “mucho apoyo de parte de la comunidad latinoamericana en general, de gente que tuvo que abandonar sus países por culpa de los gobiernos ‘anticapitalistas’. Del otro lado, muy pocos quieren debatir conmigo, la mayoría son insultos. Si esos son los jóvenes en la política, siento que es mi responsabilidad empezar a mostrar la otra cara de la moneda, y no solo en las redes, sino también de cara a este año electoral”.